Existen muchos musicales animados con canciones pegajosas y llenas de sentimiento, pero nada se compara con el ritmo y la emoción que nos entrega “Vivo”, liderado por el dramaturgo y compositor Lin-Manuel Miranda.

Arrancando al son de la inolvidable canción “One of a Kind”, interpretada por Miranda y De Marcos, conocemos a “Andrés” y “Vivo” haciendo lo que más les apasiona, compartiendo su amor por la música con los lugareños de La Habana, Cuba en la plaza del recreo. Algo que, según “Vivo”, ambos hacen rutinariamente sin fallar. El primer acto es verdaderamente toda una montaña rusa de emociones y logra captar la atención en cuerpo, mente y alma. Pero es para el final de ese primer acto donde la historia realmente comienza. Pues nuestro protagonista, “Vivo”, tendrá que dejar a un lado su rutina y salir de su zona de confort, para intentar cumplir con el último deseo de su dueño de entregarle a su amada la canción que él le escribió y en la que confiesa sus verdaderos sentimientos por ella. Una historia de amor llena de lecciones de vida que invitan a la reflexión.

Dirigida por Kirk DeMicco (The Croods) y con un guion coescrito por Quiara Alegría Hudes (In the Heights), “Vivo” logra equilibrar sus partes emocionales con las divertidas lo suficiente como para mantener a la audiencia entretenida por su hora y 38 minutos de duración. Todo eso se logra resaltar gracias al increíble elenco detrás de las voces de estos personajes, así como la increíble música del compositor Lin-Manuel Miranda, junto a las interpretaciones de Ynairaly Simo, Gloria Estefan y Juan de Marcos.

Con una gran competencia en lo que respecta a los premios Oscars para el próximo año, con películas como “Raya and the Last Dragon”, “The Mitchells vs. The Machines” y “Luca”, entre otras películas que se avecinan, una cosa es segura: “Vivo” tiene el corazón y el ritmo para ello.

“Vivo” estrena mañana exclusivamente en la plataforma de Netflix.