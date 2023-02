( The Associated Press )

El artista boricua René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, se estrenará como guionista para la primera película que producirá bajo su compañía cinematográfica, 1868 Studios.

El galadornado cantautor se asoció con Alexander Dinelaris, guionista ganador de un Oscar y un Globo de Oro® por la película “Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)” -del director mexicano Alejandro González Iñárritu- para trabajar con el filme “Porto Rico”.

Dinelaris es también conocido como coproductor de la película tres veces ganadora del Oscar, “The Revenant”, y autor del libro que dio vida al musical de Broadway “On Your Feet”, así como la producción del West End de “The Bodyguard” .

“Porto Rico” se enfocará en el final del siglo XIX en Puerto Rico, y se basará en la vida de un revolucionario puertorriqueño que luchó con el Ejército Libertador de Cuba, creando una narrativa en la Isla, al llevar a este persona a dirigir una pandilla de 17 exconvictos en una oscura y violenta reivindicación de la lucha constante de una de las colonias más antiguas del mundo en busca de su identidad como país.

Dinelaris y Residente comenzaron a trabajar desde el pasado mes de junio al concretar un contrato para una de las películas que escribirán a través de 1868 Studios.

“Porto Rico” será la primera película bajo la empresa que se fundó mediante un acuerdo plurianual entre Residente y la División de Contenido Premium de Sony Music Entertainment, la cual crea, produce y distribuye globalmente proyectos de contenido original en múltiples formatos.

Residente, quien encabeza todos los aspectos creativos de la asociación, se enfoca en representar adecuadamente las narrativas culturales en la pantalla, incluidas las historias de la comunidad latina y, lo que es más importante para él, detrás de la cámara.