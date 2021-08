Hace unos días la noticia de la repentina muerte de Daniela Rodríguez, exparticipante del programa “Enamorándonos USA”, conmocionó al mundo del entretenimiento.

Según informaron varios medios de farándula, la joven de 29 años falleció el pasado miércoles en Aguascalientes, México, tras salir de una consulta médica.

En declaraciones enviadas a Univision Digital, el doctor que había atendido a Rodríguez momentos antes de su fallecimiento, David Poletti, dijo que su fallecimiento ocurrio cuando la joven, su esposo y su abuela salieron de su consulta en una clínica dermatológica en Aguascalientes.

“La señorita murió al ojo de su abuela, de un acompañante y de su marido allá afuera. Yo me acomedí 35 minutos de intentar sacarla de un paro cardiorespiratorio”, expresó el doctor.

PUBLICIDAD

Se informó que Rodríguez había acudido a esa consulta tras enfretar un problema con su cuero cabelludo.

“Ella vino a consulta con su marido, se atendió a los dos. Se le dijo que de Nueva York me mandara por correo electrónico sus resultados. Ellos venían de Pedregoso, Zacatecas, porque el señor dominicano vino a conocer a su familia. Tenían poco que se casaron”, dijo Poletti. “Tenía varios meses, ella usa muchas pelucas, se tiñe el pelo”, agregó el galeno.

Poletti aclaró que durante la consulta a Rodríguez no se le aplicó “ningún procedimiento ni la paciente tomó ningún medicamento”.

Explicó que la joven “desde los 19 años tuvo algo o tenía algo pendiente en su corazón, nunca lo pudo dar como diagnóstico. No sé si tuvo un aneurisma en su coronaria, en una de las más importantes, la arteria coronaria, pero ella sabe, sabía, relataba que le hicieron tres cateterismos. No acabó de definir ella, ya no le dio seguimiento”.