El silencio del periodista Ricardo Currás esta mañana al no responder a la pregunta sobre si se integraría al equipo de noticias de TeleOnce, habló por sí solo. Ahora está requete confirmado: Ricardo Currás y Celimar Adames serán las figuras anclas del noticiario por estrenar.

La información fue confirmada en un comunicado de prensa por parte de la estación.

“El experimentado periodista, egresado de la Universidad del Sagrado Corazón y que actualmente labora en Univision Nueva York, se une al equipo de Celimar Adames, Deborah Martorell, Tatiana Ortiz y Nuria Sebazco, entre otros profesionales que formarán el nuevo proyecto”, establece el documento.

“Esta oportunidad representa un paso grande en mi carrera profesional porque luego de tres años regreso a mi país con una experiencia que me permitió emprender una carrera en el periodismo hispano en el mercado más importante de Estados Unidos, que es Nueva York”, expresó Currás por escrito.

“Con Ricardo continuamos sumando al equipo de profesionales. Es para nosotros un gusto contar con todos estos líderes de la industria que han abierto camino no solo en Puerto Rico, sino es Estados Unidos también”, expresó, por su parte, Lenard Liberman, dueño de TeleOnce.

Ricardo Currás también es ganador de un premio Emmy en la categoría de a “Arts/Entertainment-News Feature” y cuenta con una trayectoria como productor, locutor, editor tanto en televisión como en radio.

“Acepto con mucho agradecimiento que me permitan seguir haciendo en mi patria lo que con tanto profesionalismo siempre me he dedicado a realizar, que es informar de una forma responsable y puntual”, agregó el profesional con 22 años de trayectoria en las comunicaciones. Próximamente culminará su maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales en Seton Hall University en Nueva Jersey.

Currás trabajó anteriormente en “Telenoticias”, de Telemundo, y en WKAQ.