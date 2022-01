Los Ángeles. La puertorriqueña Rita Moreno será homenajeada por el Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA) con el premio honorífico Stanley Kramer, como reconocimiento a su carrera cinematográfica y su compromiso con la diversidad en el mundo del espectáculo.

El sindicato anunció este miércoles que la actriz y productora será la protagonista de su gala anual de premios, prevista para el 19 de marzo en Los Ángeles (EE.UU.).

“Con gracia, inteligencia, carisma y amabilidad, Rita Moreno ha dejado su huella en la historia como una artista brillante que aprovechó su poder para impulsar historias que representan a personas y comunidades que rara vez vemos en el cine y la televisión”, anunció la institución en un comunicado.

Precisamente, Rita Moreno estrenó el mes pasado la nueva versión de “West Side Story”, película con la que se convirtió en la primera latina en ganar un Óscar en 1962.

En la última adaptación del musical, dirigida por Steven Spielberg, Moreno fue productora ejecutiva además de formar parte del reparto.

“Lo último que soñé en mi juventud fue en ser homenajeada bajo ninguna circunstancia. Es muy gratificante que el Sindicato de Productores haya elegido honrarme no solo por mi trabajo sino también por los principios que he tratado de defender y vivir a lo largo de mi vida. Estoy encantada”, aseguró la actriz en un comunicado.

Moreno, que cumplió 90 años el mes pasado, es una de las dieciséis personas “EGOT” que hay en el mundo, como se conoce a quienes han conseguido un Emmy (televisión), un Grammy (música), un Óscar (cine) y un Tony (teatro).

El pasado año, el Festival de Sundance estrenó “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It”, un documental sobre las luces y sombras de su vida.

La cinta explora sus éxitos pero también los rincones más sombríos y turbios, como el acoso sexual que vivió de joven en la industria cinematográfica y cuando su agente en Hollywood la violó.

“Una vez me decidí a hacerlo, lo siguiente fue prometerme a mí misma que sería lo más honrada que pudiera. Algunas veces fue muy difícil ser tan franca pero pensé: ‘Sean las preguntas que sean, tengo que responderlas como mejor pueda’. Y eso significaba que tenía que ser sincera”, detalló Moreno en su presentación.