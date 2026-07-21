Prime Video anuncio el desarrollo de una serie nueva sobre RoboCop, según reseñó Screen Rant.

Sería la segunda serie de acción real basada en la franquicia estrenada hace 39 años y que sigue la vida del policía Alex Murphy, quien es convertido en un cyborg para combatir el crimen, tras ser asesinado en el cumplimiento del deber.

“Mitad hombre, mitad máquina, todo justicia”, era el slogan de la franquicia que hasta la fecha cuenta con una saga de tres películas, múltiples videojuegos, una serie de televisión estrenada en el 1994 que solo tuvo una temporada y un ‘reboot’ cinematográfico en el 2014, que no fue muy bien recibido en la crítica, a pesar de contar con figuras del calibre de Joel Kinnaman en la piel de RoboCop, y Michael Keaton y Jackie Earle Haley como antagonistas.

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La nueva serie de ocho episodios será producida por Blumhouse y Atomic Monster, de James Wan, Michael Clear y Rob Hackett, y tendrá a Peter Ocko (Lodge 49 y Pushing Daisies) a cargo. Ed Neumeier, cocreador de RoboCop también es parte del proyecto. La trama seguirá siendo la misma de la historia original, en una ciudad que ha dejado su seguridad en manos de una empresa privada, estos deciden desarrollar un ciborg como su nueva arma contra el crimen. Sin embargo Wan adelantó que la serie tendrá una “visión distintiva y un enfoque audaz”, fiel a la historia original, pero con elementos modernos que la diferenciarán.

“Siempre he sido un gran fan de Robocop, así que poder ayudar a llevar este mundo a la televisión es un sueño. Lo que Paul Verhoeven creó en 1987 se adelantó décadas a su tiempo, y sus preguntas sobre tecnología, identidad y a quién sirven realmente las corporaciones se han vuelto aún más urgentes. Con la visión singular de Peter y su audaz enfoque narrativo, y junto a Ed y nuestros socios de Amazon MGM Studios, trabajamos para honrar lo que hizo icónica a la original y resaltar su relevancia en este mundo moderno impulsado por la tecnología, al tiempo que creamos algo inconfundiblemente nuevo para una audiencia global”, sostuvo Wan.

Tras la adquisición de MGM en el 2023, Amazon obtuvo los derechos de RoboCop. De inmediato se anunció el desarrollo de una nueva película y una serie de televisión. El anuncio de Prime Video parace confirmar que la agenda sigue en pie.