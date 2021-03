El locutor radial y presentador Rocky “The Kid” se sintió agradecido por los seguidores que le han cuestionado su ausencia en el espacio que marcó el regreso de La Comay ayer a través de TeleOnce, luego de que el titiritero Antulio “Kobbo” Santarrosa anunciara en diciembre su decisión de no renovar contrato con la cadena Spanish Broadcasting Systema (SBS).

“No sabía que me querían tanto. Realmente contento porque al final del camino, a fin de cuentas, gustó el trabajo que se hizo. Agradecido de todas las personas que han preguntado”, expresó a Primera Hora quien formó parte del espacio de MegaTV desde enero de 2019. El nuevo programa de La Comay se transmitirá de lunes a viernes a las 5:55 p.m.

“Fue una decisión de SBS, que es la dueña de 94 y MegaTV. Obviamente al ser un canal que compite con TeleOnce, con WAPA, con Telemundo, antes de yo firmar un contrato o trabajar con una emisora competidora, obviamente tengo que consultar a SBS. En el caso de radio no podría trabajar con ninguna estación de radio. En el caso de televisión, tengo que consultarlo”, aclaró.

“Llevo en SBS desde el año 1999. Raúl Alarcón (presidente y CEO de SBS) se ha portado muy bien conmigo y yo necesitaba esa bendición. Al Raúl no permitírmelo, no hay de otra. Me tengo que quedar en la radio y no participar en La Comay”, especificó el locutor, quien previo a conocer la decisión de renuncia de Kobbo Santarrosa, ya había propuesto a la gerencia del canal que contrataran a otro talento para sustituirlo en el programa Los HP para tener una agenda laboral menos cargada, lo que recayó en la contratación de Alejandro Gil Santiago, pero provocó que, eventualmente, Rocky quedara fuera de moderar un espacio televisivo en el canal.

Para el nuevo animador de La Comay, Yan Ruiz, solo tiene palabras de elogio.

“No puedo ser muy objetivo con Yan porque no solo es mi amigo, Yan fue mi jefe en el año 1998, cuando estaba Cosmos 94 acá en San Juan”, puntualizó. “Tenemos una amistad. Soy fanático de Yan. En la radio yo lo escuchaba en los 90 en (la emisora) X100 y consumía su trabajo. Creo que Yan tiene tremendo sentido del humor, es un vacilador, que no lo ha explotado porque al momento pasó el primer programa, no ha pasado al segundo todavía”, describió. De hecho, algunos usuarios han expresado sus críticas al veterano locutor.

“Cuando la gente empiece a conocer a Yan se lo van a disfrutar porque Yan es un querendón. El que lo conoce todo el mundo sabe que Yan es un vacilador, se lo va a vacilar y se lo va a gozar”, sostuvo, y recordó que no es la primera vez del locutor laborando junto al personaje.

“Yan participó de ese proyecto en algún momento cuando estaba Héctor Travieso, que sustituía a Héctor los viernes y los lunes porque Héctor hacía unos viajes personales a Miami y Yan era el que lo sustituía, aparte de que tenía un segmento dentro del programa de SuperXclusivo”, repasó. “Por eso es que Kobbo prefiere tener a alguien de confianza en su equipo de trabajo. Por eso los reclutó”.

Por el momento, tomará un descanso de la televisión.

“Me siento súperagradecido de la producción. Les deseo mucho éxito a todos los que trabajaron conmigo y que ahora están trabajando en la producción. Los extraño mucho, obviamente. Es una gran oportunidad. No todo en la vida dura para siempre. Quizás vienen otras cosas diferentes para mí”, reflexionó.

“Ahora mismo no tengo proyecto de televisión así que esté contemplado. Pienso cogerme un descansito este año y dirigirme a otro lugar que no sea la televisión”, adelantó el también anfitrión del programa radial matutino El despelote. “Estuve desde el 2014 haciendo un programa diario de televisión. Los últimos años hacía dos programas de televisión y un programa de radio. Desde el 2014 estoy muerto y necesito un año de respiro”.