“Un sueño dentro de un sueño”.

Con estas palabras la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez describe lo que representó trabajar para el filme SATOS, no solamente porque le ofreciera su debut como directora, sino porque ejecutar la tarea se dio en medio de circunstancias personales de dificultad.

“Fue un proyecto hecho con tanto sacrificio y tanto trabajo. La gente sabe la historia, pero la recalco mucho porque me ha marcado de por vida saber que la familia entera se me enfermó en esa semana de grabación”, reveló sobre la experiencia de filmación en Puerto Rico en junio del año pasado.

“Mi hija (Sebella Rose) con influenza, mi suegra estuvo nueve días en el hospital con neumonía, mi niño (Dylan Gabriel) tenía fiebre y tenía nada más que 13 meses de nacido. A mí no me dio influenza pero estaba peleando un virus. Fue como una pesadilla”, lamentó en entrevista telefónica desde su residencia en Los Ángeles, California.

“Lo puse todo en las manos de Dios. Estaba con mucho coraje, estaba destruida”, añadió con cierta frustración sobre el mediometraje de 40 minutos que estrena mañana a las 9:00 p.m. por Mega TV dentro de un especial que incluirá una antesala con entrevistas a los actores, y pietaje behind the scenes de la producción.

El drama, grabado en una versión en inglés y otra en español, fue escrito por la propia actriz. Tiene el propósito de llevar un mensaje de esperanza y lealtad, y transcurre pocos meses después del devastador huracán María en septiembre de 2017.

“Son tres familias completamente distintas que mediante la adopción de un perro en un santuario que se llama La Gloria tienen la oportunidad de desahogar sus penas y, a la misma vez, adoptar a un perrito que les cambia la vida. Mediante esa adopción, las familias se conocen y tienen una segunda oportunidad de vida, un segundo respiro de esperanza. Es un drama bastante complicado porque cada historia es una situación bien cargada. Pero el final es uno positivo y feliz”, detalló complacida la actriz, que le da vida a “Carolina Morel”, una abogada de clase acomodada que sin éxito ha intentado de todo para concebir, y ha encarado la frustración del proceso.

La actriz interpreta a la abogada "Carolina Morel"

La producción fílmica, con escenas que se grabaron en su mayoría en el santuario de animales Brownie Blondie Foundation, en Caguas, incluye las actuaciones de Marisol Calero, Modesto Lacén, Gil René, Berto Colón, Elia Enid Cadilla, María Coral, y la niña Allison Salinas, quien interpreta a “Stella”. Se trata de un personaje que escribió originalmente para un varón bajo el nombre de “Derek”.

“Él era un pacientito de cáncer que conocí y que marcó mi vida por siempre, por eso le puse ese nombre”, confesó la esposa del actor Eric Winter. “Hablando con los inversionistas, me piden por favor que el personaje sea una niña, y que lo hacían porque era la primera vez como directora de un filme, y que ellos querían apoyar a la mujer y pensaban que ese personaje podía hacerlo una niña”, el que luego cambió a “Stella” para ser interpretado por su hija, Sebella Rose. Pero la pequeña enfermó, y tras audiciones de último momento, Allison fue seleccionada.

“Dios me la puso en el camino. Hizo un trabajo tan bonito, tan honesto, una niña que nunca ha actuado anteriormente en un filme, y nació con el don”, manifestó. “Me salvó la película”.

La niña Allison Salinas interpreta a “Stella”.

Por su parte, la niña de 12 años natural de Carolina expresó haber disfrutado la experiencia fílmica a plenitud.

“Me encantó porque Roselyn es muy amable. Aprendí un montón con ella. Me dio muchos consejos y me hacía sentirme bien cómoda”, compartió con ilusión la menor, cuya experiencia incluye ser talento de un anuncio de autos a sus 10 años. “Siempre había querido hacer una película. Me lo disfruté todo. Me gustan mucho los perritos y eso me ayudó mucho”.

El tema musical del mediometraje es el sencillo Estaré, compuesto e interpretado por el Tommy Torres a dúo con la cantautora Gaby Moreno.

Solidaria con la lucha

La artista compartió el temor que se vive en su vecindario ante las protestas en diversas partes de Estados Unidos con relación a la muerte de George Floyd por un policía blanco (Derek Chauvin) de un cuartel en Minneapolis, y los asesinatos de otras personas negras.

“Estamos aquí en expectativa y en depresión con todo lo que está pasando en el país. Aquí Los Ángeles está prendido en fuego. Vivo por la Aventura Boulevard y está completamente paralizada, y todos los establecimientos están con (paneles de madera) porque la gente piensa que van a venir para acá ahora. Ha sido bien fuerte todo”, confesó la actriz, quien lamenta que “todavía en el siglo 20 la experiencia del afrocamericano aquí en Estados Unidos sea terrible. Es bien fuerte y ya han dicho basta”.