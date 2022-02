Roselyn Sánchez y su esposo Eric Winter producirán “HSI: Puerto Rico” La firma del matrimonio, Two for The Road Entertainment, firmó un acuerdo de producción con Kapital Entertainment.

La producción sigue tomando fuerza en el quehacer creativo de la actriz Roselyn Sánchez y su esposo, el actor Eric Winter, quienes acaban de firmar un acuerdo con la firma Kapital Entertainment, de Aaron Kaplan, para continur generando contenido para la pantalla de la televisión. Bajo la empresa, Two for The Road Entertainment, el matrimonio ya vendió junto con Kapital el primer proyecto: "HSI: Puerto Rico", a la cadena CBS. Esta serie, escrita y producida por Lisa Morales ('Queen Sugar'), presentará a una agente del Departamento de Seguridad Nacional que regresaen conra de su voluntad a su hogar en Puerto Rico, donde trabaja con su talentosa, pero abrumada oficial de capacitación como parte de un equipo élite de 'HSI' que trabaja como la primera línea de defensa contra todo tipo de amenazas a los Estados Unidos, publicó yahoo! Entertainment. Otro proyecto será la adaptación para la tekevisión del libro "White Smoke", de la autora más vendida de Nwe York Times, Tiffany D Jackson. Se trata de un thriller psicológico para jóvenes adultos, publicado en el 2021. La relación de Aaron Kaplan comenzó hace un tiempo. Winter, particularmente, protagonizó dos series para Kapital, "GCB" y "Secrets and Lies" (ABC). "Ros, Eric y yo hemos sido amigos desde hace mucho tiempo y a menudo hemos hablado de trabajar juntos", dijo Kaplan a la publicación digital. "Tienen un ojo impecable para el contenido, relaciones increíbles y espero con ansias nuestra asociación de producción".