La meteoróloga puertorriqueña Deborah Martorell será reconocida como parte del ‘Women Breaking Barriers’, una cumbre global de la organización Rise Now y la iniciativa Spotlight, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el próximo 31 de marzo.

Martorell, quien el verano pasado se convirtió en la primera meteoróloga de medios en sobrepasar la Línea de Kármán durante su travesía como parte de la misión NS-34 de Blue Origin, recibirá un homenaje en el emblemático Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA Hall), uno de los foros más influyentes del planeta, con sede en la ciudad de Nueva York, durante el evento que reúne a mujeres de múltiples sectores para enfrentar una de las crisis más persistentes del mundo: la violencia contra las mujeres y las niñas, un obstáculo que continúa limitando su seguridad, sus oportunidades y su desarrollo.

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En comunicado de prensa se destacó que la trayectoria de Martorell, marcada por romper barreras en la ciencia, los medios y el espacio, la convierte en una voz clave dentro de esta conversación global. “Además de su trayectoria profesional, Martorell ha mantenido un compromiso constante con la defensa de los derechos de las mujeres —desde la lucha por la justicia laboral, la igualdad y el acceso a la educación, así como su más reciente colaboración con iniciativas como Kilómetros de Cambio, que impulsan la equidad, la seguridad y el empoderamiento comunitario mediante la acción colectiva”, reza el parte.

“Cada paso que damos para romper barreras importa. He vivido en carne propia los retos que enfrentamos las mujeres, y por eso mi compromiso es dar visibilidad a todas las que siguen luchando por salir adelante. Ser reconocida en la Asamblea General de la ONU es un honor que comparto con ellas y con todas las que siguen abriendo camino”, manifestó.

El evento será transmitido en vivo a través de UNTV, y también estará abierto al público mediante registro previo.

Además de su extensa trayectoria en los medios y su reciente inclusión en la misión de Blue Origin, Martorell también funge como Embajadora del Sistema Solar para el JPL de NASA y de la NOAA, desempeñando un papel activo en conectar la ciencia espacial de vanguardia con el entendimiento público.