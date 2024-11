Moscú. Rusia ha prohibido la proyección de la película The Apprentice (El aprendiz) sobre la juventud del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes la compañía distribuidora.

“The Apprentice no será exhibida en Rusia, ya que no recibió la licencia de proyección”, informó un portavoz de la distribuidora Atmosfera Kino.

La fuente no precisa el motivo de la decisión del Ministerio de Cultura con respecto a la cinta dirigida por el iraní Ali Abbasi, que debía estrenarse en este país el 14 de noviembre.

Trump ha criticado la película protagonizada por Sebastian Stan, que fue estrenada en mayo en el Festival de Cannes y llegó a los cines estadounidenses varias semanas antes de los comicios presidenciales.

El filme, que toma prestado su título del programa de televisión que el presidente electo protagonizó entre 2004 y 2015, aborda los esfuerzos de Trump por construir su imperio inmobiliario en Nueva York durante las décadas de 1970 y 1980.

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó la pasada semana a Trump por su victoria electoral y aseguró que se comportó “como un hombre” cuando sufrió un atentado durante un mitin en julio pasado.

En los últimos años el Ministerio de Cultura ruso ha prohibido la proyección de varias películas con temas controvertidos o realizadas por directores críticos con el Kremlin, entre ellas la última película del británico Guy Ritchie, “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, protagonizada por Henry Cavill.