Fox News Media anunció el jueves que su presentadora Maria Bartiromo ya no forma parte de la empresa, luego de más de 12 años de trabajo en la cadena.

“Le agradecemos a María por su trabajo y le deseamos todo lo mejor en su próximo capítulo”, indicó la compañía en un comunicado.

La empresa no ofreció detalles sobre las razones de la separación.

Bartiromo conducía “Mornings with Maria”, programa que se transmitía por Fox Business Network y cuyo último episodio salió al aire este jueves por la mañana. También era presentadora de “Maria Bartiromo’s Wall Street”.