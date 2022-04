La icónica muñeca Barbie por fin tendrá su película en live action, protagonizada por la actriz australiana Margot Robbie, y dirigida por Greta Gerwig.

Hace unas horas Warner Bros Pictures liberó en su cuenta de Twitter la primera imagen de la muñeca de Mattel con el #BARBIE.

Margot luce con una enorme sonrisa en el rostro, con su cabello rubio, Barbie posa sobre su automóvil convertible rosa.

El estreno de la película será el 21 de julio del 2023 así lo anunció Warner.

Sobre el elenco de Barbie

La actriz America Ferrera actuará junto a Margot Robbie y Ryan Gosling en la película que el estudio Warner Bros. prepara sobre la conocida muñeca “Barbie”.

La intérprete estadounidense de origen hondureño es muy conocida en Hollywood por series como “Ugly Betty” (Globo de Oro y Emmy a la mejor actriz de comedia) y “Superstore”, además de películas como “Real Women Have Curves” (2002), con la que saltó a la fama.

Se desconoce el papel de Ferrera, que este año también debutará en como directora de cine con “I Am Not Your Perfect Mexican Daughter”.

Por su parte, el proyecto de “Barbie” estará dirigido por Greta Gerwig, nominada en tres ocasiones al Oscar por “Lady Bird” (2017) y “Little Women” (2019).

Gerwig ha escrito el guion del filme con su pareja, el también cineasta Noah Baumbach, aunque se desconocen los detalles de la trama.Sobre los protagonistas, Robbie será Barbie y Gosling encarnará a Ken.

La idea de rodar una película sobre Barbie ha estado en desarrollo en Hollywood durante años y, en primer lugar, estuvo vinculada al estudio Sony, que en 2014 llegó a un acuerdo con Mattel, fabricante de la muñeca Barbie, para el rodaje.

Amy Schumer y Anne Hathaway estuvieron a punto de asumir el papel protagonista, que iba a ser el de una mujer que vivía en Barbieland y era expulsada de ese mundo por no ser lo suficientemente perfecta.

Posteriormente, el estudio retrasó el estreno de la película de agosto de 2018 a mayo de 2020 y finalmente pasó a manos de Warner Bros., que espera terminar el rodaje este año y estrenarla en 2023.