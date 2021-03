Aunque se siente guayanillense porque fue en Guayanilla donde se crió, el actor y cineasta José Brocco aseguró que su verdadero lugar de origen es el pueblo de Salinas, donde nació por accidente hace 47 años.

“Para muchas personas es una sorpresa, porque casi nadie sabe que nací en Salinas, por casualidad. Estando de paseo por el área sur, mi madre comenzó a tener los primeros síntomas de parto. Como el centro de salud más cercano que encontraron fue el Hospital de Aguirre de Salinas, allí fueron; y así fue como mis ojos vieron, por primera vez, la luz del mundo. Años más tarde me trajeron a conocer el hospital. Me encanta Aguirre, primero porque aquí nací, es un lugar precioso, y guarda una historia de la industrialización de la caña de azúcar en la Central Aguirre interesantísima”, manifestó durante una visita a las ruinas del antiguo hospital.

Su admiración por la “Cuna del Mojo Isleño” es tan grande que le gustaría ser reconocido como hijo adoptivo de Salinas, “sería un gran honor y placer para mí vivir esa experiencia”, subrayó.

El veterano actor lamentó el deterioro en que se encuentra el edificio de lo que un día fue uno de los mejores centros de salud en toda el área sur.

Brocco guarda la esperanza que el antiguo Hospital de Aguirre, en Salinas, sea restaurado.

“Me da pena que esté abandonado, porque es una estructura preciosa. No sé si pertenece al municipio de Salinas o al gobierno estatal. Sería bueno que se rescate y aunque no se designe para un hospital, lo que fue en un principio, se aproveche para otra cosa”.

No es la primera vez que Brocco, motivado por la nostalgia, visita las ruinas del hospital donde nació, ya que hace unos años participó allí en la grabación de un videoclip de Tito El Bambino.

“Fui uno de los actores del vídeo musical que grabó Tito para un opening de un Festival de Viña del Mar y en el mismo se recreó una escena de guerra. En un ‘break’ tuve la oportunidad de recorrer el lugar y sentí una sensación extraña, tratando de adivinar en cuál de las áreas yo nací”, subrayó.

Proyectos cinematográficos

Su proyecto más próximo a exhibirse es el filme “Plantados”, una película cubana hecha en Miami y dirigida por el cineasta cubano Lilo Vilaplana, en la cual Brocco hace el papel de “Perro Prieto”, uno de los guardias que tortura a los presos políticos. Su estreno está pautado para inicios de marzo en el Miami Film Fest.

La cinta se podrá ver de forma virtual a través de la plataforma del festival. En Puerto Rico estrenará a finales de marzo en Fine Arts de Hato Rey.

“Cada vez que toco el tema de la película se me paran los pelos, porque recoge la historia de la vida real de los presos que estaban en contra del sistema, se negaban a trabajar, y sufrieron una barbaridad. Para fortalecer el personaje me reuní con los verdaderos plantados que viven en Miami. Pude percibir que la violencia y maltrato que se presenta en el filme no es una décima parte de lo que ellos sufrieron”, puntualizó.

Este año estrenará también la película La niña y el mar, la cual dirigió y actuó. El largometraje puertorriqueño, protagonizado por la niña Ackerly Cedeño, hija del comediante y animador Melvin Cedeño, es una historia familiar de corte religioso, grabada en La Parguera y Loíza.

“Me quito el sombrero ante esa niña de diez años. Pocas actrices tienen la responsabilidad, profesionalismo y su talento, a pesar de su corta edad. En cada una de sus grabaciones nos hacía llorar porque se metía en el personaje de una forma dramática. Estoy contento porque es mi primer largometraje”, sostuvo.

Ackerly Sophia Cedeño.

Brocco regresó a la Isla en julio del pasado año a raíz de la muerte de su progenitor, Ervin Brocco, y para cuidar de su hermano con autismo.

En estos momentos labora en el taller dramático de WIPR, en la emisora 940 AM, y hace los pasos de comedia del programa Aquí estamos, que modera Shanira Blanco para la misma estación.

Además, es parte de los actores del proyecto de Teatro en casa producido por Wapa Televisión.

“En estos días, junto a Edwin Emil Moró, Mariana Quiles y Cristina Sesto, estamos montando la obra El party de Mary, de Héctor Méndez”.