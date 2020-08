Realizar el papel de “Jess” para la comedia romántica Las píldoras de mi novio fue un una de las experiencias más interesantes en la carrera de la actriz Sandra Echeverría, no solo por la oportunidad de trabajar con un elenco con el que se sintió cómoda, sino también por vivir el reto de hacer reír a través de su personaje.

“Es muy complicado hacer comedia. La verdad es que yo estoy mucho más familiarizada con el drama. He tomado muchas clases de comedia, precisamente porque creo que es mucho más difícil hacer reír a la gente que hacerla llorar”, confesó la artista a Primera Hora en entrevista telefónica desde México.

“Para mí es más fácil conmover con escenas dramáticas. Pero intentar ser chistosa, para mí es complicado, y he estudiado mucho para eso”, reiteró Echeverría, quien destacó la labor del director argentino Diego Kaplan para guiarla a cumplir con este cometido.

El filme, que a partir de este viernes estará accesible para los suscriptores de la plataforma de streaming Pantaya, aborda con humor las complicaciones que surgen cuando “Hank” (Jaime Camil), quien padece de varios trastornos mentales, acepta la invitación de “Jess” a un retiro de su trabajo en un resort, pero olvida sus medicamentos.

“Los necesita para estar mentalmente estable, y cuando se va de viaje conmigo, olvida sus medicinas y ahí es donde empiezan realmente los problemas por no haber sido honesto conmigo y decírmelo”, mencionó sobre la trama, que además cuenta con las actuaciones de Brian Baumgartner, Ana Belena, Daniel Tovar, Kevin Holt, James Maslow, Juan Soler, Mónica Huarte, Brooke Shields y Jason Alexander.

Mostrar sensibilidad respecto al tema, dentro del humor, fue uno de los compromisos.

“Sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con ese tema”, afirmó convencida. “La película tiene un mensaje muy bonito de apoyar a esta gente, de no tener miedo, y entender que hoy en día gracias a toda la medicina y la tecnología de hoy, se puede llevar una vida normal, y que es muy importante la comunicación con la gente que está cerca de ti”, reflexionó, y mencionó cómo en la vida real ha sido tocada por experiencias que la han hecho mostrar empatía en este sentido.

“Tengo una hermana que padeció mucho de ansiedad. Tuvo la tragedia de perder cinco bebés antes de lograr tener a su primer bebé. Sufría ataques de ansiedad y todo, y a mí me llegó mucho la película porque yo veía lo mucho que sufría, porque no es fácil manejar eso”, añadió la actriz, quien hace el papel de una ejecutiva de mercadeo en una empresa de tequila.

“Me parece una mujer con mucha luz, muy carismática”, dijo sobre “Jess”. “Es una mujer muy exitosa. Creo que es el retrato de la mujer de ahora, que es una mujer profesional que trabaja, que es bien exitosa, y entre más exitosa es en su vida personal, más desafortunada es en su vida personal”, describió, “hasta que conoce al hombre más imperfecto que, al final, termina siendo el perfecto para ella”.

Esta realidad del personaje dista de su experiencia personal.

“Encontré a un hombre maravilloso, gracias a Dios”, dijo con orgullo. “Obviamente, me hubiera gustado casarme con un hombre que a lo mejor no fuera divorciado, que no tuviera hijos, pero mi esposo es un ser maravilloso y me enamoré de él y así con todo el paquete, lo tomé, y la verdad es que jamás me he arrepentido, al contrario, siempre he dicho que es la mejor decisión que he tomado en mi vida”, dijo sobre su pareja, el cantante Leonardo de Lozanne, con quien tiene un niño.

La crisis de salud mundial por el COVID-19 también ha alterado sus planes de trabajo.

“Iba a empezar a filmar un proyecto en marzo, luego se postergó para septiembre, y hace unos días me acaban de decir que no será hasta noviembre”, reveló.

“Hay que tratar de verlo con la filosofía de entender que es una situación mundial, de cuidar a la gente más vulnerable. Es importante que tomemos medidas de precaución”, analizó la también cantante, quien adelantó su anhelo de trabajar en un nuevo proyecto musical.

“He cantado desde que tengo 9 años. Muy poca gente sabe que yo canto, que saqué dos álbumes, y estoy trabajando en uno tercero”, mencionó con ilusión. “Empecé cantando música de ranchera y ahora estoy realmente enfocada en eso”, afirmó, y compartió su anhelo de “poder en algún momento mezclar tanto la actuación como la música. Me faltaría hacer un teatro musical”.