Sandra Sánchez, la campeona olímpica de karate reconocida mundialmente por su dominio en la disciplina de kata y alcanzar récords históricos en el deporte, llegará a Puerto Rico como parte de una iniciativa vinculada a la película “Fight Back”, producción puertorriqueña que estrenará en noviembre de este año.

La visita de Sánchez incluirá un seminario exclusivo de artes marciales dirigido a niños de 5 a 11 años, así como a jóvenes y adultos desde los 12 años, que se dará el próximo 20 de junio en las facilidades del Guillermo Angulo en Carolina. El encuentro estará abierto a participantes de cualquier disciplina de artes marciales.

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“Volvemos a Puerto Rico y esta vez con algo diferente. Será la primera vez que hagamos un seminario abierto a todas las artes marciales y queremos compartir herramientas prácticas que puedan ayudar a cualquier atleta, tanto a nivel físico como mental”, expresó Sánchez, en un comunicado de prensa.

Junto a la olímpica estará Jesús del Moral, entrenador del equipo español de karate y una de las figuras más respetadas dentro de la disciplina a nivel internacional.

Su participación forma parte de las iniciativas que acompañan el desarrollo del filme producido y protagonizado por la puertorriqueña Ana Isabelle. Sánchez también forma parte del elenco de la película, que combina las artes marciales con una historia sobre la familia y la resiliencia.

Sandra Sánchez será integrante de la película coproducida y protagonizada por Ana Isabelle, que saldrá en salas de cine este noviembre. ( Suministrada )

Además de “Fight Back”, Sánchez estrenará este año una película inspirada en su vida y trayectoria, producida por A3 Media y Netflix España.

“Contar con Sandra Sánchez como parte de ‘Fight Back’ eleva profundamente esta película. Sandra y Jesús del Moral traerán a Puerto Rico una enseñanza única basada en el karate tradicional de Okinawa, con herramientas valiosas para artistas marciales de cualquier disciplina”, expresó Ana Isabelle, en declaraciones escritas.

Las inscripciones son libre de costo, y puede conocer más de ellas accede a las redes sociales de “Fight Back Movie”.