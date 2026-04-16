Los actores Jasond Calderón y Ana Isabelle se unen en la pantalla grande para dar vida a “Fight Back”, la nueva película que revelará una historia donde la fuerza, el amor y la resiliencia se convierten en el centro de una familia que enfrenta grandes retos.

El nuevo filme, que será producida por Ana Isabelle junto a Lizaida Rivera Carter, presentará un drama deportivo que combina la intensidad de las artes marciales con una narrativa cargada de emoción.

El filme -dirigido por Bruno Irizarry- contará con Ana Isabelle, quien interpreta a “Patricia”, una atleta olímpica retirada que, tras una situación que la obliga a regresar al combate, enfrenta uno de los momentos más complejos de su vida: la enfermedad incurable de su hija, interpretada por Emma Sofia Henriquez.

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Calderón, por su lado, formará parte del elenco principal, integrándose a esta historia que apuesta por la conexión emocional entre sus personajes y la fortaleza de los lazos familiares. La dinámica entre ambos actores aporta autenticidad y peso dramático a la narrativa.

“Trabajar con Ana Isabelle, una artista ya consagrada, y protagonizar junto a ella Fight Back ha sido una bendición. Ella es una artista que admiro y tenemos sinergía. Disfruté cada segundo de esta experiencia.” expresó el actor y comediante, en declaraciones escritas.

Por su lado, Ana Isabelle afirma estar en buenas manos con Jasond, con quien ha trabajado en producciones como “In the Heights” y “Los Mecánicos 2″, asegurando que ambos proyectos ayudaron a fortalecer una amistad muy especial, al punto de que hoy lo considera uno de sus mejores amigos.

“Cuando Julio Román (uno de los escritores) y yo pensamos en quién sería el perfecto ‘Gabriel’, coincidimos en que tenía que ser Jasond. Nuestra química y complicidad fluyeron de manera muy natural, y eso en la vida y en pantalla tiene un valor inmenso” expresó la también cantante y bailarina que se estrena como productora en comunicado de prensa.

La producción, que es inglés con algunos diálogos en español, estrena este año.