La agenda teatral en la Isla está a fuego con opciones para todos los gustos y edades. Desde este fin de semana, hasta el mes de junio, casi 60 producciones pasarán por los escenarios de Puerto Rico -y algunas viajarán a Estados Unidos- para entretener a los boricuas de aquí o de allá, ya sean grandes o chicos, con proyectos llenos de encanto, buen humor y drama.

Para marzo

“Combate Teatral 2026″

“Combate Teatral”, mejor conocida como las “Justas Teatrales”, regresa con su tercera edición para darle rienda suelta a la escena actoral universitaria. El 20 y 21 de marzo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos aquí.

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“Lucho Miranda: Abriendo las manos”

El comediante chileno Lucho Miranda debuta en terreno boricua con su espectáculo de “stand-up” titulada “Abriendo las manos”, una propuesta que aspira ser profundamente divertida, al llevar un humor filoso, honesto y sin filtros sobre lo que es vivir con discapacidades y su transformación personal a través de los años. El espectáculo tendrá lugar el 19 y 20 de abril en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos aquí.

“¡Mamma Mia! en Saint John’s School"

“¡Mamma Mia!“ el musical de comedia y romance basado en los éxitos del grupo sueco ABBA llegará a la Saint John’s School con la dirección y coreografía de Michelle Alves, la dirección artística de Miguel Rosa Avilés, así como la dirección vocal de la ”brava del bolero", Michelle Brava. Las puestas en escena se llevarán a cabo del 20 al 22 de marzo en el Teatro Tapia del Viejo San Juan. Boletos aquí.

“¿Cortadito o capuchino?"

La obra de teatro ‘¿Cortadito o capuchino?’, una historia de dos enamorados que desafían clases sociales y presiones familiares para apostar a quererse, vuelve una vez más al Abracadabra Counter Café en Santurce. La última presentación de esta pieza, que es apta para toda la familia, se presenta el 25 de marzo. Boletos aquí.

“Noches de Impro” de Teatro Breve

El grupo teatral Teatro Breve continúa fuerte todos los lunes con sus “Noches de Impro”, donde el público puede recargar su batería social con una velada llena de humor e ingenio en el Café Teatro “El Shorty” en Santurce. Boletos aquí.

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“Chicago El Musical”

“Chicago”, musical que sumerge a su público en un mundo donde el crimen se convierte en espectáculo y la justicia en un acto de ilusionismo, regresa a Puerto Rico luego de 20 años con una producción a cargo del Taller Artístico Caguas Inc. La conocida pieza, popularizada por la coreografía de Bob Fosse, arranca sus funciones desde el 20 de marzo en el Bellas Artes de Caguas. Boletos aquí.

“En mi casa mando yo”

La Banda Desafinada regresa con su nuevo espectáculo de “stand-up comedy” titulado “En mi casa mando yo”, una pieza que ofrece una divertida mirada a los retos y las locuras de la vida matrimonial a través de situaciones cotidianas, dinámicas y creativas con la escuela Don Palillo Christian Academy. La pieza, recomendada para toda la familia, se presentará el próximo 21 y 22 de marzo en el Teatro Sol de San Germán.

“Puras Cosas Maravillosas”

La humorista y comunicadora Erika de la Vega se encuentra preparada para abrazar todo lo que regala la experiencia humana en la comedia unipersonal “Puras Cosas Maravillosas”, que tendrá su estreno en terreno boricua este 20 y 21 de marzo en el Museo de Arte de Puerto Rico. Boletos aquí.

“Soy mujer”

La actriz y empresaria Bettina Mercado se une a Cynthia Roig y Michelle Estepa para darle vida al espectáculo humorístico “Soy mujer”, donde mujeres comparten, con comedia inteligente y situaciones cotidianas, lo que significa ser mujer en distintas etapas de la vida a través del humor inteligente y honesto. La puesta en escena será el 21 de marzo en Teatro América en Vega Baja, el 22 de marzo en la Sala Carmita Jiménez del Centro de Bellas Artes de Caguas, el 29 de marzo en el Teatro José M. Lugo en Fajardo. Boletos aquí.

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“El Guaynabito de Corozal”

El comediante Gianluca Perotti, mejor conocido en las redes sociales como “El Borimbiano”, regresa al teatro para compartir sus experiencias como colombiano en las montañas de Puerto Rico, y cuestionar si realmente se adaptó al campo, o si pertenece realmente a la losa. La serie de espectáculos arranca el 21 de marzo en el Cine-Teatro Manuel Nieves Quintero, y culmina el 20 de junio en el Teatro Yagüez en Mayagüez. Boletos aquí.

“Standoperos”

Vienen a celebrar otro año de vacilón y comunidad, los “Standoperos” se encuentran listos para celebrar el cuarto aniversario de uno de los proyectos de “stand-up comedy” más sonados en la Isla. Luego de 200 presentaciones, los comediantes Cristina Sánchez, Erick Bonilla, Ernesto Rolón y Titito Sánchez se reúnen una vez más con su fanaticada para honrar una noche especial llena de risas y solidaridad. El “show” tendrá dos funciones el 27 y 28 de marzo en el Teatro Tapia del Viejo San Juan. Boletos aquí.

“Noches de Impro en panties”

En el marco del Quinto Festival del Teatro de la Mujer, el grupo “Teatro Breve” llevará unas “Noches de Impro en Panties” junto a las integrantes “mas sexy” del elenco. La producción afirma que estas funciones llevarán historias creadas “por mujeres y para mujeres”. No obstante, los hombres también están invitados para el espectáculos. Las presentaciones se darán del 27 al 29 de marzo en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón. Boletos aquí.

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“Pa-Que-Te Rías Tour”

El grupo La Caja Impro se prepara para darle rienda al “Pa-Que-Te Rías Tour” desde el pueblo de Arroyo. El grupo busca en esta presentación que el público no solo ríe a carcajadas, sino que empacar las experiencias inesperadas de la vida en una presentación única, libre de libreros. “Pa-Que-Te Rías” comienza el 28 de marzo en el Teatro Renacimiento. Boletos aquí.

“Coppélia”

La compañía Ballets de San Juan viene a llevar más alegría con un “makeover” de la obra Coppélia, que incluirá escenografía, vestuario y diseño de iluminación distinto a su debut en 1954. Esta puesta en escena, que se trata del ballet “más feliz del mundo”, marca un acontecimiento especial con la participación de la bailarina japonesa Mayuko Nihei y Argenis Montalvo, primeros bailarines de la Compañía Nacional de Danza (CND) de México. “Coppélia” contará con dos funciones para el público general el 28 y 29 de marzo en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, pero también contará con funciones para publico estudiantil los días 26 y 27 de marzo. Boletos aquí.

“Sexualmente hablando”

Los actores Braulio Castillo y Maddy Rivera vuelven a las tablas de nuevo para encender al público con la obra “Sexualmente hablando”, la pieza de Santiago Serrano que da una mirada fresca hacia la soledad, el deseo, el encuentro, la madurez, la sinceridad, la pasión en las personas. Esta función tendrá lugar el próximo 28 de marzo en el Moneró Café Teatro and Bar. Boletos aquí.

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“Arte”

Los actores Alfredo de quesada, Israel Lugo y Modesto Lacén se unen para el regreso de “Arte”, la pieza teatral que plantea, con mucho humor y profundidad, la pregunta: “¿somos quiénes creemos ser o quienes nuestros amigos piensan que somos?” La obra arranca el próximo 28 de marzo en el Teatro Luis M. Arcelay de Caguas, y tendrá funciones extras en otros “venues”. Boletos aquí.

“SR Family: Ni santos ni perfectos”

Liliana, Alex y Valentina, los integrantes de SR Family, aspiran a llevar humor y conciencia en la presentación “Ni santos ni perfectos”, que arranca el próximo 28 de marzo en el Teatro América en Vega Baja. Boletos aquí.

“Siempre es Lunes: En Bellajaltes”

El podcast “Siempre es Lunes” se mueven del estudio al teatro con su espectáculo en vivo “Siempre es Lunes: En Bellajaltes”, donde los locutores Alexis Zárraga (Maceta), George Rivera Rubio (El George), Melissa Guzmán (Guzabra), Marisol Hernández (Sol) y Carlos Morales (El Come) prometen conectar con sus fans con su energía, humor ácido y debates sobre la actualidad. La presentación tiene fecha para el 28 de marzo, y tendrá lugar en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos aquí.

“El diario de Ana Frank”

Con el fin de aportar a una buena causa, PSB Productions vuelve al Centro de Bellas Artes de Santurce para llevar la obra “El diario de Ana Frank”, el evento que revive uno de los testimonios más poderosos de la Segunda Guerra Mundial. El evento será a beneficio de Casa Raquel, organización dedicada a ofrecer ayuda, orientación y apoyo a mujeres. La obra será del 28 de marzo al 5 de abril. Boletos aquí.

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“El pana mío”

De la televisión a las tablas, el actor Jasond Calderón vuelve a la carga con su segundo “stand-up” titulado “El pana mio”, donde contará historias de sus amigos, influencers, motivadores, alcohólicos Intelectuales de redes sociales, emprendedores y hasta políticos. La presentación arranca el 28 de marzo en el Bellas Artes de Caguas, y tendrá funciones adicionales en otros venues. Boletos aquí.

Para abril:

“7 veces siete”

El actor Julio Ramos regresa a las tablas boricuas para darle vida al espectáculo unipersonal 7 VECES SIETE, en la darán vida a un hombre en un viaje existencial agobiado por su realidad, en la que se pondrá a prueba lo que queda de su código moral. La pieza experimental producida por De la Legua Inc. se celebrará el 1 de abril en el Taller de Agua, Sol y Sereno en Santurce. Boletos aquí.

“¿Hay alguien ahí?"

Familias podrán disfrutar del teatro con la exposición de la comedia musical “¿Hay alguien ahí?“, donde se mezclará el humor, el sentido de familia y la fe en una historia profundamente humana. La obra se presentará del 3 al 5 de abril en el Teatro Tapia del Viejo San Juan. Boletos aquí.

“Nerium Park”

Los actores Omar Torres y Mariana Quiles protagonizarán la pieza “Nerium Park” del dramaturgo catalán Josep María Miró, donde todo lo cotidiano se vuelve extraño con la llegada de un extraño. La puesta en escena será del 10 al 12 de abril en IMPRO Galería en San Juan. Boletos aquí.

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“Tres voces... un silencio”

Esto no es solo teatro, es una “herida abierta”, eso asegura la producción de “Tres voces... un silencio”, una presentación compuesta por tres monólogos que aspiran a exponer un reflejo sobre la culpa, la memoria y la pérdida. Su debut tendrá lugar en PuntoFijo Café Teatro el próximo 11 de abril, y contará con funciones adicionales en diferentes “venues” de Puerto Rico. Boletos aquí.

“#AsíSomos”

Los actores Sonya Cortes y Raymond Gerena regresan al escenario con la picante comedia “#AsíSomos”, donde ambos artista se niegan a pedir disculpas por seguir siendo sensuales, sexuales, abiertos, libres y auténticos en una historia que hablará claro y contundente sobre la edad, la sexualidad, los prejuicios, la fama, la censura y el derecho a seguir disfrutando del cuerpo. La obra arranca el próximo 11 de abril en el Studio 58 Café Teatro. Boletos aquí.

“School of Rock”

De la pantalla grande, ahora viene el rock al escenario puertorriqueño. “School of Rock” tendrá su debut boricua en el Centro de Bellas Artes de Santurce. El espectáculo original de Andrew Lloyd Webber, que se convirtió en un éxito fílmico por el cineasta Mike White, tocará las tablas con la participación estelar de Juan Pablo Díaz. La presentación se dará el 10 y 11 de abril. Boletos aquí.

“Y que se joda”

El comediante Héctor Méndez viene con su picardía y agil sentido de humor para su espectáculo “Y Que Se Joda”, donde la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce se convertirá en el lugar oportuno para reflejar lo que es sobrevivir en la Isla, ser un persona de la comunidad LGBTIQ+ a los 50 años, y una decena de temas adicionales. El espectáculo arranca el 10 de abril. Boletos aquí.

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“El Padre”

El actor René Monclova asumirá uno de los desafíos más grandes de la vida al protagonizar la obra “El Padre”, que buscará llevar una mirada íntima y sensible sobre lo que significa vivir con la enfermedad de Alzheimer y su impacto en el círculo familiar. La obra se presentará el 11 y 12 de abril en el Bellas Artes de Caguas, y el 25 y 26 de abril en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos aquí.

“The Little Mermaid”

La emoción de ser parte de algo nuevo se verá una vez más en el musical “The Little Mermaid”, donde los boricuas revivirán la historia de la sirenita Ariel y su llegada al mundo humano desde el Teatro Braulio Castillo. El espectáculo se presentará el 11 y 12 de abril. Boletos aquí.

“Maneco”

Wilson Torres, el “Dad Bunny” de la comedia, revive al personaje de Maneco con un nuevo “stand-up comedy” picante titulado “Mi arte de los chistes y cargarte de la risa”. El espectáculo, sólo para adultos, se presentará el 11 de abril en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián, y el 12 de abril en el Teatro América en Vega Baja. Boletos aquí.

“La Guerrera Favorita: El Stand Up”

La actriz Anamaris Santiago vuelve al “stand-up” con el espectáculo “La Guerrera Favorita”, donde la boricua favorita le sacará punta a sus desgracias, caos emocional y momentos inciertos en una presentación honesta y “peligrosamente graciosa”. La puesta en escena será en el Abracabadra Counter Café en Santurce el próximo 17 y 18 de abril. Boletos aquí.

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“Presas liberadas”

Humor y emoción desde la prisión, eso es lo que promete la presentación de la obra “Presas liberadas”, una pieza que reunirá a un elenco estelar compuesto por Sully Díaz, Marieli Durán, Yasmín Mejías, Lixamarí Pedraza, Kiara Santana, Anoushka Medina, Annie García, Jaime Colón, Yamil Ortíz y Carlos Calderón. La obra, apta para toda la familia, se presentará el 18 y 19 de abril en el Bellas Artes de Caguas. Boletos aquí.

“Negro y sabroso”

El comediante Bryan Carrión viene a repartir “melanina y sabor” en su especial de comedia “Negro y sabroso”, que se llevará a cabo en Studio 58 Café Teatro en Guayama junto a dos comediantes adicionales. La presentación, sólo para adultos, será el 24 de abril. Boletos aquí.

“Chisteando”

Cristina Sánchez y Ernesto Rolón, los integrantes de los “Standoperos”, traen de vuelta la comedia interactiva “Chisteando” al pueblo de Bayamón, donde el público no solo gozará de un espectáculo de humor tradicional, sino que también serán las estrellas del show a través del “crowd work”. El encuentro se dará en el Teatro Braulio Castillo el 24 y 25 de abril, así como el 3 y 4 de julio. Boletos aquí.

“El Lago de los Cisnes”

La compañía Ballet Concierto de Puerto Rico traerá de vuelta “El Lago de los Cisnes”, uno de los clásicos más importantes de la danza, al Centro de Bellas Artes de Santurce. Ambas funciones, que contarán con la participación especial de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico Arturo Somohano y estará dirigida por el maestro Carlos Ávila, se darán el 25 y 26 de abril. Boletos aquí.

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“La Mudanza”

La compañía Fuera de Línea regresa con la obra “La Mudanza”, una comedia dramática que muestra la experiencia de cuatro familias que les toca buscar un nuevo hogar, y cómo la experiencia pone a prueba su tranquilidad y deseo por un mejor mañana. Boletos aquí.

“Enchaqueta’o Season 2″

El Bufete Lladó, Castellar, Yamilet & Abuela Kuka regresa a la carga en una segunda temporada de “Enchaqueta’o”, en la que los comediantes Adrián Castellar e Iván Lladó vuelven con un show lleno de stand-up comedy, música, luz (aunque no garantizan que no se vaya), y hasta un juicio completamente nuevo. La presentación se dará el 25 de abril en el Teatro Tapia. Boletos aquí.

Para mayo:

“Lo mejor de Josué Comedy”

El comediante y creador de contenido Josué Comedy regresa a su natal Puerto Rico con “Lo mejor de Josue Comedy” en el Centro de Bellas Artes de Humacao. El humorista aseguró que llegará a la “Ciudad Gris” con un espectáculo especial que reúne los momentos más memorables de su trayectoria con una selección de sus rutinas más exitosas y las historias que lo han convertido en uno de los favoritos del público. La presentación se celebrará el 2 de mayo. Boletos aquí.

“Ya en mi tierra no es lo mismo”

La companía Pazos Media Group regresa a las tablas con la presentación de “Ya En Mi Tierra No Es Lo Mismo”, una pieza dirigida por Cheryl Robles que tocará el anhelo de la juventud por un mejor futuro, las consecuencias den la enfermedad de Alzheimer, y la importancia de conservar la cultura nacional. La obra llegará al Teatro Yagüez el próximo 9 de mayo. Boletos aquí.

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“Desquiciada”

La creadora de contenido y comediante Neisser Banout tocará tierra boricua para llevar su espectáculo “Desquiciada”, en la que promete llevar a sus seguidores a un viaje sin filtros a su cerebro, donde sus traumas y sus crisis existenciales no son impedimentos, sino las estrellas del show. La presentación se llevará a cabo en PuntoFijo Café Teatro el 5 y 6 de mayo. Boletos aquí.

“No todo es tan Divine”

La ‘drag queen’ y comentarista Dreuxilla Divine Carter regresa al teatro con “No todo es tan Divine”, una puesta en escena la que promete llevar risas, brillo y saber que la vida, a veces, puede tener sus piedritas en el camino. El espectáculo se dará del 8 al 10 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos aquí.

“Es por los nenes”

Las creadores de contenido Naura y Juliana Rivera llevarán sus personajes que han vuelto populares en TikTok al teatro con la comedia “Es por los nenes”, donde una reunión de emergencia para un “senior trip” desatará un sal pa’ fuera entre padres. La obra se presentará en el Teatro Ideal en Yauco el 2 de mayo, y en el Teatro Francisco Arriví en San Juan el 9 de mayo. Boletos aquí.

“Esto sí es un show: Iconic”

El comediante Johnny Ray reaparece con una edición especial de “Esto sí es un show: Iconic”, donde llevará a personajes legendarios como Petraca, el Juez Moña Blanca, Nancy Popoff, Juan Bazó, Las Hermanas Pestillo y Ya Ustedes Saben Quien por una última ocasión a las tablas. El show arranca en el Centro de Bellas Artes de Santurce el próximo 2 y 3 de mayo, pero tendrá una gira nacional en otros puntos de la Isla. Boletos aquí.

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“Aquí nadie se divorcia”

Suzette Bacó, Jorge Castro, Lizmarie Quintana y Jimmy Navarro se reunén una vez más para las últimas funciones de “Aquí nadie se divorcia”, la obra basada en la pieza “Dinner With Friends”. La misma se dará el 2 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos aquí.

“Chris Tucker Live”

Chris Tucker, actor y estrella de la saga “Rush Hour”, tocará suelo boricua al presenta su espectáculo en vivo “phone free” en el Coca Cola Music Hall. La puesta en escena será el próximo 8 de mayo. Boletos aquí.

“Le di por atrás y me fui viral”

El comediante Miguel Morales le mete al “stand-up” con su nuevo espectáculo “Le di por atrás y me fui viral”, donde compartirá como un simple accidente de tránsito se convirtió en un momento viral en las redes sociales con su conocido sentido de humor. La presentación tendrá una función única en el Centro de Bellas Artes de Santurce el próximo 9 de mayo. Boletos aquí.

“Magda y Freddo: El Show”

El comediante y creador de contenido Freddo Vega sigue dándolo todo junto a su amiga Magda en el “Magda y Freddo: El Show” desde el Bellas Artes de Caguas. El espectáculo se llevará a cabo en la Ciudad Criolla el próximo 8 y 9 de mayo. Boletos aquí.

“La Tómbola Estelar”

El Teatro Braulio Castillo vuelve a vestirse de risas con los “Standoperos”, quienes pondrán a prueba su humor con la “Tómbola Estelar”, donde el público decidirá cuáles serán los temas de la noche. El encuentro será el 22 y 23 de mayo. Boletos aquí.

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“Soy menopáusica, ¡y qué!”

Si extrañas a la Isla del Encanto y necesitas un poco de nuestro sazón en la Diáspora, la actriz y comediante Marián Pabón llegará al estado de Florida con su exitoso “stand-up” titulado “Soy menopáusica, ¡y qué!“, donde compartirá su experiencia con la condición, sus secuelas y sus triunfos con su destacado sentido de humor. Mas información aquí.

“Así o más vulgar”

La actriz y comediante Ambar Bonilla las va a cantar to’as en su nuevo show “Así o más vulgar”, donde compartirá los momentos más graciosos de su vida, y la de otros, a través de sus canciones y verdades vulgares. El espectáculo se dará el 16 de mayo en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Boletos aquí.

“Hamlet”

Un clásico de William Shakespeare llegará a suelo boricua con la presentación de “Hamlet” en el Centro de Bellas Artes de Santurce. La puesta en escena busca reflejar “un abismo abierto donde el alma humana se debate entre la razón y la locura”, y todo será en español. “Hamlet” llegará a las tablas el 22 y 23 de mayo. Boletos aquí.

“Radel Ortiz Stand Up Comedy Tour”

El comediante y creador digital Radel Ortiz llegará a Puerto Rico el 31 de mayo con su explosivo show de comedia en el Centro de Bellas Artes de Santurce. El dominicano-estadounidense, que tiene más de 6 millones de seguidores en redes sociales, llevará la energía de sus “sketches” virales y su estilo que mezcla humor agudo con cultura latina al Centro de Bellas Artes de Santurce el próximo 31 de mayo. Boletos aquí.

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Para junio:

“Más Turbado... Que Tú Stand Up″

El corillo de “El Gazebo Studios” se irán de gira nacional con “Más Turbado... Que Tú”, un “stand-up” donde conectarán con su fanaticada y disfrutarán de su humor picante y ácido. Las presentaciones arrancan el 16 de mayo en Studio 58 Café Teatro en Guayama, y tendrán funciones extras en distintos puntos de Puerto Rico y Estados Unidos. Más información aquí.

“Men and The City... se nos casa el padre soltero”

Los muchachos de “Men and The City” están de celebración ya que Pedro abandonará la soltería una vez más y se dedicará a criar a sus hijos. Pero los malentendidos, planes absurdos y situaciones inesperadas lo llevarán a él y su corillo a una aventura que la fanaticada se podrá gozar desde el teatro. El espectáculo se presentará del 5 al 14 de junio en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos aquí.

“¿Cúal es la crisis?"

El personaje de Shupi regresa con su pericia en la “crisis-ología” para ayudar a sus “shupi-amigos” en la obra “¿Cuál es la crisis?“, que se llevará a cabo en el Centro de Bellas Artes de Humacao el próximo 18 de junio. Boletos aquí.

“Desnuda”

La vedette Lissette Rodríguez Avilés le dará vida a Rita Montes, personaje que narrará su experiencia saliendo de Cuba, su transformación en otros escenarios hispanoamericanos, y su llegada a Puerto Rico dese el humor y la emoción. La obra, escrita por Abimael Acosta y dirigida por Fernán Rivera, se presentará el 6 de junio en Musas y Telón by Domínguez en Ponce. Boletos aquí.

“En el Choli, el boricua es otra cosa”

Gaby Alicea regresa a su natal Puerto Rico con su nuevo espectáculo “En el Choli, el boricua es otra cosa”, que se presentará en el Coliseo de Puerto Rico el 13 de junio. En esta función, el veterano comediante mezclará anécdotas personales, observaciones sociales y su carisma único en una presentación inigualable desde el recinto más emblemático de Puerto Rico. Boletos aquí.