¡Lista para sacar la risa a pasear y mostrar que no hay nada que demostrar para hacerse valer!

Bettina Mercado busca regalar un espacio de reflexión y humor en buena compañía en “Soy mujer”, la nueva comedia que llegará a los escenarios desde este 21 de marzo en el Teatro América en Vega Baja.

La actriz y empresaria compartió con Primera Hora detalles sobre su segundo proyecto con Luquis Productions, donde se reúne con figuras como la pastora Cynthia Roig y la actriz Michelle Estepa para compartir anécdotas íntimas y situaciones del diario vivir, todo con el fin de aliviar las tensiones de ser una mujer en la actualidad.

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“Aquí estamos nosotras contando esos aspectos de la vida que a veces son extremadamente graciosos porque pasamos por circunstancias que nos hacen desternillar de la risa, pero también pasamos por hechos que no son tan ‘funny’. Pero tenemos la capacidad de convertir esos acontecimientos incómodos en momentos de diversión, un espacio de descanso, de saber que somos ‘perfectamente imperfectas’ y que contamos con las oportunidades de reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestra vida”, compartió Mercado en entrevista telefónica con Primera Hora.

Cynthia Roig, Bettina Mercado y Michelle Estepa estelarizan "Soy mujer". ( Suministrada )

La también propietaria de Bettina Cosmetics sostuvo que llevará su experiencia desde el mundo empresarial; cómo sigue manteniendo esa operación con “dos brazos arriba” y los mitos de ser una mujer emprendedora.

“Es esa parte jocosa de emprender, porque muchos hablan de la mujer emprendedora como una persona que tiene tanta valentía y se lanza a levantar un negocio. ¿Pero qué tal todo lo que pasa atrás? Normalmente no hablamos de la vulnerabilidad, los retos, las dificultades, y eso lo hace ciertamente jocoso“, apuntaló la empresaria, quien resaltó que eso la remonta a sus comienzos en el mundo del entretenimiento en Nueva York, interpretando clásicos del teatro que “llevan a la profundidad y hasta la lloradera”.

Mercado destacó que, pese a mantener una relación amistosa por más de 12 años con Roig, este sería el debut de la también consejera en el mundo teatral. En cuanto a Estepa, este junte sería la primera vez trabajando juntas en las tablas, aunque reconoció que los ensayos han sido inigualables.

“Michelle es una actriz de comedia espectacular. Yo no la conocía tanto, solo de haberla visto unas ocasiones en el teatro, pero ella lleva muchos años y su vena es la comedia, y Roig, aunque es su primera vez, es cómica en su día a día y está llevando una representación tan digna”, manifestó.

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Mercado también resaltó que esta obra, que se da a finales del Mes de la Mujer, busca distanciarse de la típica celebración de recibir flores, tarjetas o esas cosas “rositas”, y llevar unas preguntas poco escuchadas: “¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cuántas cosas impactan nuestras vidas? ¿Cúanto cargamos? ¿De qué forma podemos añadirle valor de lo que nos rodean? ¿Y cuánto nos cansamos?”

“Aquí vamos a cubrir muchos temas en el concepto del monólogo y un poquito del junte teatral”, adelantó sobre la obra, que también se presentará el 22 de marzo, a las 4:00 p.m., en la Sala Carmita Jiménez del Centro de Bellas Artes de Caguas; y el 29 de marzo, a las 6:00 p.m., en el Teatro José M. Lugo en Fajardo.