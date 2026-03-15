La ex Miss Colombia Laura Barjum se ha convertido poco a poco en una de las figuras más reconocidas del mundo del entretenimiento de su país debido a su protagonismo en diferentes espacios como la televisión, el teatro y las redes sociales.

Nacida en Cali, pero criada en Cartagena, Barjum se dio a conocer tras participar en el Concurso Nacional de Belleza, donde obtuvo la corona de Señorita Colombia. En 2017 representó al país en Miss Universo, en el cual tuvo un destacado desempeño llegando a la última instancia del certamen y obteniendo el título de virreina.

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A partir de ese evento, su vida comenzó a estar cada vez más en los titulares y poco a poco se convirtió en uno de los rostros más destacados en la farándula colombiana.

En los últimos años, el reconocimiento ha llegado por cuenta de su participación en diferentes proyectos de televisión, como “Nuevo rico, nuevo pobre”, “Klass 95”, así como el “reality” “MasterChef Celebrity”. También ha incursionado recientemente en el teatro con la obra “Las Bartenders” y actualmente tiene una fuerte presencia en redes sociales donde comparte detalles de su vida.

Infidelidad y poliamor

En días pasados, la actriz fue invitada al espacio “Mujeres sin filtro”, con Flavia dos Santos, en el cual reveló detalles de su vida sentimental y habló sin tapujos sobre sus relaciones pasadas, entre las que se cuentan nombres como el del músico Diego Sáenz, el director Camilo Vega y el fotógrafo Giorgio del Vecchio.

Durante la charla, Barjum se refirió al escepticismo que actualmente siente frente a la monogamia y la fidelidad tradicional. Sin llegar a dar nombres, la también “influencer” reveló que, al enterarse de la infidelidad de una de sus anteriores parejas, se empezó a cuestionar acerca de la “exclusividad pactada”.

“A mí todos mis exnovios me han puesto el cuerno. Yo no creo en la monogamia. Todas esas veces anteriores, en mis relaciones a mí me dieron muchas ganas de poner el cuerno. No una, sino varias veces”, declaró durante la entrevista.

A pesar de su posición contraria a las relaciones con “exclusividad”, la actriz declaró que prefiere establecer acuerdos claros y abiertos más que llegar al punto del conocido poliamor, pues para ella es esencial la comunicación explícita de los límites y necesidades afectivas de ambas partes.

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Aunque su intención para futuras uniones no es necesariamente el poliamor, sino el establecimiento de relaciones con acuerdos hablados y transparentes, Barjum dejó clara su posición ante un eventual noviazgo: “No un poliamor, pero sí una relación con acuerdos hablados. (…) Yo no me quiero enterar de lo que hagas. No me cuentes. ¿Quieres que yo te cuente? Lo dejo a tu discreción. Pero no me cuentes a mí. Y yo no te cuento”, contó en el programa.

La creadora de contenido y modelo, de 31 años, dijo que su prioridad al entablar una relación será el bienestar emocional y la comunicación sobre lo que genera incomodidad con su pareja, pues de esta manera podría evitar nuevas desilusiones.