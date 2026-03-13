El percusionista Tony Succar y la cantante Mimy Succar tocarán tierra boricua para ofrecer un “masterclass” gratuito con el Programa de Música Popular del Departamento de Artes Contemporáneos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico - Recinto Metropolitano, el próximo 20 de marzo, a las 10:00 a.m., en el Teatro John Will Harris del recinto.

El evento gratuito y abierto al público, brindará a estudiantes, músicos y amantes de la música la oportunidad de conocer de primera mano la trayectoria artística y profesional de estos destacados exponentes de la música latina contemporánea.

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Durante el encuentro, los artistas compartirán sus experiencias en la industria musical internacional, su proceso creativo y reflexiones sobre el desarrollo de la música latina en el escenario global.

La actividad busca inspirar a las nuevas generaciones de músicos y fomentar el diálogo entre artistas, estudiantes y la comunidad académica.

Tony Succar es un reconocido productor, compositor, arreglista y percusionista ganador del premio Grammy, destacado por su innovadora propuesta musical que fusiona ritmos latinos con elementos contemporáneos. Por su parte, Mimy Succar ha cautivado al público internacional con su talento vocal y carisma, convirtiéndose en una figura inspiradora dentro del panorama musical latino.

La actividad forma parte de las iniciativas académicas del Programa de Música Popular de Inter Metro, que busca crear espacios de aprendizaje directo con artistas de relevancia internacional, fortaleciendo la formación profesional de sus estudiantes y su exposición a la industria musical.

El evento cuenta además con el apoyo del programa Aceleración Musical de la Fundación Banco Popular, una iniciativa dedicada al desarrollo y fortalecimiento del talento musical en Puerto Rico.