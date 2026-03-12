ORLANDO, Florida. Walt Disney World Resort en Florida comparte nuevos detalles y fechas de apertura de las atracciones nuevas y reimaginadas, espectáculos en vivo y entretenimiento por tiempo limitado que llegarán este verano, junto con ofertas especiales de boletos y hoteles para ayudar a las familias a ahorrar y visitar de la forma que mejor les convenga. Todo esto tendrá lugar durante el regreso de Cool Kids’ Summer, que se llevará a cabo del 26 de mayo al 8 de septiembre.

El 8 de abril será la apertura del Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin en Magic Kingdom Park, donde invitará nuevamente a los visitantes a salvar la galaxia del malvado emperador Zurg, detalla el comunicado de prensa del conglomerado de entretenimiento.

La apertura del “Bluey’s Wild World en Conservation Station” será el 26 de mayo en Disney’s Animal Kingdom, Disney Jr. Mickey Mouse Clubhouse Live!, el patio “The Walt Disney Studios” en Disney’s Hollywood Studios, y Soarin’ Across America en EPCOT.

Diversión en el Cool Kids’ Summer

Los visitantes tendrán muchas maneras de crear recuerdos inolvidables en Walt Disney World.

Bluey’s Wild World en Conservation Station : Bluey y Bingo están de camino a Disney’s Animal Kingdom Los visitantes podrán jugar y bailar con Bluey y Bingo en Conservation Station. Una vez que los huéspedes bajen del Wildlife Express Train, comienza la diversión con juegos especiales directamente de los episodios de “Bluey”, tomarse fotos con Bluey y Bingo, y descubrir animales originarios del país natal de Bluey, Australia, en “Jumping Junction”.

Jessie’s Roundup: A Rip-Roarin’ Revue en Magic Kingdom Park: Una nueva experiencia exclusiva por tiempo limitado de Cool Kids’ Summer inspirada en Toy Story, Jessie’s Roundup: A Rip-Roarin’ Revue, debutará en Diamond Horseshoe en Frontierland, con Jessie, Woody, Bullseye y más amigos de Toy Story en un espectáculo lleno de energía con canciones, baile, juegos y actividades divertidas.

GoofyCore en EPCOT: Las familias podrán participar en GoofyCore en CommuniCore Hall, una fiesta especial de Cool Kids’ Summer llena de música, movimiento y mucha diversión. Esta experiencia por tiempo limitado incluye sesiones de baile con DJ, juegos interactivos y actividades estilo parque infantil de gran escala que invitan a los niños a moverse, reír y desinhibirse al más puro estilo de Goofy.

Disney Jr. Mickey Mouse Clubhouse Live! en Disney’s Hollywood Studios: Es hora del Mousekedance con Mickey Mouse y Minnie Mouse en un nuevo espectáculo que llega el 26 de mayo y se extiende más allá del Cool Kids’ Summer. Inspirado en la exitosa serie mundial de Disney Jr. “Mickey Mouse Clubhouse+”, toda la familia está invitada a una fiesta en el Clubhouse con Mickey, Minnie, Goofy, Daisy y Pluto, llena de canciones originales, baile y diversión interactiva.

Fiesta de baile en Disney Springs: Al visitar el Marketplace en noches selectas, los visitantes podrán mostrar sus mejores pasos de baile durante una fiesta con éxitos de “Descendants: Wicked Wonderland” y “Camp Rock 3”, para celebrar las nuevas películas originales que llegarán a Disney+ este verano.

Los amigos de Disney en los parques acuáticos: Este verano, los visitantes podrán conocer a Goofy en su estilo relajado en el parque acuático Disney’s Blizzard Beach o encontrarse con Stitch haciendo travesuras en el parque acuático Disney’s Typhoon Lagoon. Disney H2O Glow After Hours regresa a Typhoon Lagoon en noches selectas del 2 de junio al 5 de septiembre. Este evento con boleto por separado permitirá disfrutar del parque acuático después del anochecer, bailar en la playa y encontrarse con personajes poco comunes como Powerline Max y Chip ‘n’ Dale Rescue Rangers y más.

Más beneficios para huéspedes de hoteles Disney

Early Theme Park Entry: Los visitantes que se hospedan en los hoteles de Disney Resorts Collection podrán disfrutar de 30 minutos de acceso anticipado cada día de su estancia (requiere un boleto válido al parque y, una reserva para el parque, si aplica). Este verano también habrá sorpresas especiales de Cool Kids’ Summer, que incluyen apariciones matutinas de los personajes en los cuatro parques temáticos, lo que ofrece más tiempo para interactuar con los amigos favoritos de Disney.

Encuentro con personajes y mucho más: Durante Cool Kids’ Summer, los visitantes que se hospeden en Disney’s Pop Century Resort, Disney’s Art of Animation Resort, Disney’s Caribbean Beach Resort y Disney’s Port Orleans Resort – Riverside tendrán aún más experiencias diseñadas para familias con niños pequeños, incluidas visitas programadas de personajes como Mickey Mouse y Minnie Mouse.

Estos cuatro hoteles Disney Resort también estarán preparados para satisfacer las necesidades de los más pequeños, con artículos esenciales gratuitos, como calentadores de biberones, tinas para bebés, contenedores para pañales y luces nocturnas. En estos resorts Cool Kids’ Summer habrá bibliotecas especiales de Disney Publishing, con historias muy queridas, desde las princesas hasta los héroes de Disney. Además, en noches selectas, se celebrará una fiesta de pijamas con cuentos y actividades para “crear tu propio cuento antes de dormir”.

Crece la emoción en Disney World

The Walt Disney Studios en Disney’s Hollywood Studios : El patio exterior “The Walt Disney Studios” abrirá el 26 de mayo, ofreciendo a las familias un nuevo espacio para explorar. A finales del verano debutará The Magic of Disney Animation, ofrecerá momentos divertidos en cada rincón. Este espacio recién rediseñado contará con un parque infantil “Drawn to Wonderland”, amigos de Disney listos para saludar en “Off the Page!” y “Olaf Draws”, donde los visitantes de todas las edades aprenderán a dibujar de la mano de legendarios artistas de Disney Animation, cuyas instrucciones pregrabadas darán vida a la clase junto con Olaf.

Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets : Una versión renovada de Rock ‘n’ Roller Coaster llegará a toda velocidad este verano a Disney’s Hollywood Studios, animada por las divertidas melodías de The Electric Mayhem y las travesuras a toda velocidad de The Muppets.

Soarin’ Across America en EPCOT : Para celebrar el 250º aniversario de Estados Unidos, Soarin’ Across America llega a EPCOT con un nuevo viaje que comienza el 26 de mayo. La nueva oferta destacará algunas de las bellezas naturales del país, como el Gran Cañón, así como paisajes urbanos emblemáticos, acompañados de una nueva orquestación del clásico tema musical de ‘Soarin’.

Para obtener más información sobre las experiencias y promociones de verano visita: DisneyWorld.com/Summer.