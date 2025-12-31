Disney+ ha revelado oficialmente su calendario de lanzamientos para enero de 2026 , consolidando una oferta que integra el UniversoCinematográfico de Marvel (UCM), el drama médico y el cine latinoamericano.

Entre las novedades más destacadas se encuentra el debut del sello ‘Marvel Spotlight’ con la serie 'Wonder Man' que se estrenará el 27 de enero.

El 21 de enero llegará 'Belleza Perfecta‘, un thriller de Ryan Murphy que explora una epidemia vinculada a un virus de transmisión sexual que otorga perfección física a cambio de consecuencias aterradoras.

Por otro lado, el cine regional tendrá un hito el 16 de enero con el estreno de Homo Argentum. La cinta, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

La plataforma también dará continuidad a series de alto perfil y clásicos de la televisión:

Grey’s Anatomy (Temporada 21): estrena nuevos episodios el 9 de enero, centrados en los desafíos profesionales y personales del equipo del Grey Sloan Memorial.

Los Simpson (Temporada 37): el 14 de enero se lanzan nuevos capítulos, incluyendo el histórico episodio número 800 de la franquicia.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Temporada 2): continuará su emisión semanal con capítulos clave el 7, 14 y 21 de enero, basados en la novela 'El mar de los monstruos'.

High Potential : Detective inesperada (Temporada 2): estrena episodios el 6 y 13 de enero, siguiendo las investigaciones de Morgan (Kaitlin Olson).

Eventos deportivos por ESPN

Enero de 2026 marcará el regreso de las principales ligas europeas (Premier League, LaLiga, Serie A) y la fase decisiva de la NFL rumbo al Super Bowl. Además, los suscriptores podrán seguir el Australian Open de tenis y las competencias de los Pumas 7’s en el World Rugby Sevens Series.