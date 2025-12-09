Para un entusiasta de Disneyland que celebró el lunes su giro número 15,000 en una atracción de carreras de autos inspirada en la película animada Cars, no se trata de ganar.

Se trata de la atracción.

Jon Alan Hale contó que estaba ansioso por probar la atracción Radiator Springs Racers en Disney California Adventure después de someterse a cirugías de bypass gástrico y reemplazo de rodilla en 2010 y 2011. Dijo que rápidamente se volvió adicto a la atracción, que se estrenó en 2012, y comenzó a registrar sus carreras en un cuaderno, anotando el color de su auto, el carril y si ganaba o perdía.

“Me enamoré de la atracción”, dijo el técnico de televisión de Brea, California.

Hale explicó que empezó a llevar un cartel para marcar cada centésimo paseo y recordó cómo los trabajadores de Disneyland aplaudieron cuando llegó a 1,000.

El lunes, Hale disfrutó la atracción con amigos que trabajan en el parque mientras llevaba una gorra temática de Cars y sostenía un cartel con el número 15,000.

Hale comentó que ha visitado el complejo de Anaheim, California, conocido como “El lugar más feliz del mundo”, más de 1,100 veces. Dijo que toma la atracción un promedio de 13 veces por visita, en gran parte gracias a la fila rápida para pasajeros individuales.

Aseguró que nunca se cansa de la atracción, especialmente porque nunca sabe cuál auto se adelantará y ganará.

“No sabes quién va a ganar la carrera”, dijo Hale. “No hay un patrón de quién gana o pierde.”

Hale señaló que no existe un registro formal por recorrer la atracción inspirada en la película de Pixar de 2006, lanzada por Walt Disney Pictures. Indicó que los funcionarios de Disneyland dijeron que no llevan uno y que Guinness World Records tampoco lo registra. Los representantes del parque no comentaron de inmediato sobre el paseo de Hale el lunes.

Pero en su aventura, Hale aseguró que ha conseguido más que un simple número. Ha llegado a conocer a personas en el parque y se ha hecho amigo de algunos trabajadores.

“Es como una familia”, dijo Hale. “Todos me reconocen, me están apoyando”.