Walt Disney World, en Florida, cerrará una de sus atracciones más queridas el 2 de febrero de 2026, después de 27 años desde su apertura.

Los visitantes podrán disfrutar de la atracción DINOSAUR en el parque Animal Kingdom hasta el 1 de febrero, según un aviso publicado en la página web de Disney World.

El cierre dará paso a una nueva zona en DinoLand U.S.A., que se llamará Tropical Americas y albergará las atracciones de Encanto e Indiana Jones.

La construcción de Tropical Americas comenzará este otoño y se inaugurará en 2027. Tropical Americas estará “inspirada en los exuberantes paisajes, las ricas culturas y la extraordinaria vida silvestre de América Central y del Sur”, expresó Disney en un comunicado.

El parque Animal Kingdom abrió en 1998 como el cuarto parque temático de Walt Disney World en Florida. ( Disney )

Actualmente, DinoLand U.S.A. sigue abierto, aunque algunas atracciones ya cerraron para siempre, como TriceraTop Spin y The Boneyard, un área al aire libre muy querida por los niños, diseñada para simular una excavación de huesos de dinosaurios.

DINOSAUR fue una de las atracciones inaugurales de Animal Kingdom en 1998 y originalmente se llamaba Countdown to Extinction.