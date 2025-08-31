Padre pagó casi $1,000 por desayuno con princesas en Disney y las redes explotaron
El hombre publicó el recibo de la compra.
Una visita familiar a Disneyland California terminó generando un intenso debate en redes sociales luego de que un padre compartiera el valor final del desayuno que disfrutaron junto a sus hijos: $ 937.65 dólares.
El usuario de X (antes Twitter) John ‘Rock & Roll’ Tolkien (@jrockandrollt) fue quien publicó el recibo del consumo, que correspondía a cinco personas: tres adultos y dos niños, incluyendo una propina de $150, equivalente a poco más del 20 % del total.
“‘Desayuno de princesas’ en Disneyland con mis hijos. Casi escupo el café”, escribió Tolkien en su cuenta, mensaje que rápidamente se volvió viral y superó los 16.5 millones de visualizaciones.
Miles de internautas reaccionaron al alto costo del desayuno temático, muchos de ellos sorprendidos por la magnitud de la cifra.
¿Dónde ocurrió el costoso desayuno?
El consumo se realizó en el restaurante Disney Princess Breakfast Adventures, ubicado dentro del hotel Grand Californian, uno de los complejos más exclusivos de Disneyland.
Según información de ‘Fox Business’, este desayuno ofrece una experiencia completa de tres tiempos y tiene un precio fijo de $ 142 por persona, sin importar si se trata de adultos o niños.
Además de los alimentos, el paquete incluye actividades temáticas y la posibilidad de que los niños interactúen directamente con varias princesas de Disney durante el tiempo que permanecen en el lugar.
Esto incluye el desayuno temático
De acuerdo con el sitio oficial de Disneyland, la experiencia gastronómica arranca con una torre de aperitivos que puede incluir:
- Rollos de langosta
- Beignets
- Pan de maíz
Los niños tienen la opción de elegir entre platos principales como:
- Waffles
- Macarrones con queso
Mientras tanto, los adultos pueden seleccionar entre:
- Huevos revueltos
- Costillas cortas
- Huevos rellenos
Para cerrar, el restaurante ofrece una selección de postres como:
- Cake pops
- Profiteroles
- Sorbetes