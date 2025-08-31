Una visita familiar a Disneyland California terminó generando un intenso debate en redes sociales luego de que un padre compartiera el valor final del desayuno que disfrutaron junto a sus hijos: $ 937.65 dólares.

El usuario de X (antes Twitter) John ‘Rock & Roll’ Tolkien (@jrockandrollt) fue quien publicó el recibo del consumo, que correspondía a cinco personas: tres adultos y dos niños, incluyendo una propina de $150, equivalente a poco más del 20 % del total.

“‘Desayuno de princesas’ en Disneyland con mis hijos. Casi escupo el café”, escribió Tolkien en su cuenta, mensaje que rápidamente se volvió viral y superó los 16.5 millones de visualizaciones.

Recibo de desayuno familiar en Disney ( Fotocaptura )

Miles de internautas reaccionaron al alto costo del desayuno temático, muchos de ellos sorprendidos por la magnitud de la cifra.

¿Dónde ocurrió el costoso desayuno?

El consumo se realizó en el restaurante Disney Princess Breakfast Adventures, ubicado dentro del hotel Grand Californian, uno de los complejos más exclusivos de Disneyland.

Según información de ‘Fox Business’, este desayuno ofrece una experiencia completa de tres tiempos y tiene un precio fijo de $ 142 por persona, sin importar si se trata de adultos o niños.

Además de los alimentos, el paquete incluye actividades temáticas y la posibilidad de que los niños interactúen directamente con varias princesas de Disney durante el tiempo que permanecen en el lugar.

Esto incluye el desayuno temático

De acuerdo con el sitio oficial de Disneyland, la experiencia gastronómica arranca con una torre de aperitivos que puede incluir:

Rollos de langosta

Beignets

Pan de maíz

Los niños tienen la opción de elegir entre platos principales como:

Waffles

Macarrones con queso

Mientras tanto, los adultos pueden seleccionar entre:

Huevos revueltos

Costillas cortas

Huevos rellenos

Para cerrar, el restaurante ofrece una selección de postres como: