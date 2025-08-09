Estos son los nombres más populares de Disney que les han puesto a los bebés en Estados Unidos
El más común es Oliver, de la película “Oliver & Company”.
Los amantes de Disney quienes se criaron disfrutándose de las películas y series no han dejado esta pasión en el pasado. Sino, sus hijos ahora llevan los nombres de sus personajes preferidos.
Según reportó Telemundo PR, la consultora Hennesey Digital enlistó los nombres de los personajes de las películas y series de Disney más populares en Estados Unidos, tras la información más reciente de la Administración del Seguro Social de 2023.
La lista no incluyó otras marcas, como Marvel o Star Wars.
Los 20 nombres más populares y la cantidad de bebés con esos nombres son:
- Oliver de la película “Oliver & Company” (1988): 14,741 bebés
- Isabella de Encanto (2021): 10,808 bebés
- Sebastian de “The Little Mermaid (1989): 8,865 bebés
- Leo de “Junior’s Little Einstein” (2005): 8,120 bebés
- Luna de “Elena de Avalor” (2016): 7,811 bebés
- Sofia por Sofia The First de “Disney Junior” (2012): 7,641 bebés
- Aurora de “The Sleeping Beauty’ (1959): 6,054 bebés
- Ellie de “Up” (2009): 5,951 bebés
- Elena de “Elena de Avalor” (2016): 4,261 bebés
- Alice de “Alice in Wonderland” (1951): 3,336 bebés
- Anna de “Frozen” (2013): 2,918 bebés
- Milo de “Atlantis: The Lost Empire” (2001): 2,950 bebés
- Jasper de “101 Dalmations” (1961): 2,933 bebés
- Belle de “The Beauty and The Beast’ (1991): 2,540 bebés
- Arlo de “The Good Dinosaur” (2015): 2,297 bebés
- Felix de “Wreck-It Ralph” (2012) : 1,894 bebés
- Oscar de “Monsters, Inc.” (2001): 1,693 bebés
- Jasmine de “Aladdin” (1992): 1,585 bebés
- Ariel de “The Little Mermaid” (1989): 1,092 bebés
- Eric de “The Little Mermaid” (1989): 1,541 bebés