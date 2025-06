Una visita en el famoso parque de diversiones de Disney World, en Florida, se volvió en un momento tenso cuando a una mujer no la dejaron subir a una atracción debido a la manera en que iba vestida.

Nicole Arena, una joven tiktoker compartió con sus seguidores a través de un video que en su última visita al parque fue ‘reprendida’ por su vestimenta en Epcot, Florida.

En la grabación que no tardó en volverse viral, explicó que durante el paseo con su pareja fue detenida por un empleado de Disney que le señaló que su atuendo no era apropiado para un parque familiar.

PUBLICIDAD

La mujer vestía un top deportivo y leggings, un conjunto que, según ella, es común para realizar actividades cotidianas o ejercicio.

En su publicación, Arena mostró una selfie en la que aparece sonriente junto a su pareja, mientras, sobre la imagen se lee el mensaje: “Estaba tan feliz de estar aquí que no me di cuenta de que estaba ‘vestida inapropiadamente' y me vería obligada a comprar una camiseta de US$45 o no podría subirme a la atracción que esperé una hora”.

Mujer denuncia que no la dejaron entrar a una atracción de Disney por su vestimenta. ( Fotocaptura )

La situación rápidamente generó reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que Disney aplicó de manera estricta y desproporcionada su código de vestimenta, mientras que otros apoyaron la decisión del parque, argumentando que se trata de un espacio familiar con ciertas normas que deben respetarse.

¿Qué ropa no se puede llevar a Disney?

De acuerdo con el blog oficial de Disney, la empresa mantiene normas estricta, por lo que se reserva el derecho de negar la entrada o solicitar la salida de cualquier persona cuya ropa sea considerada inapropiada o que pueda afectar la experiencia de otros visitantes.

Está prohibido el uso de disfraces o máscaras para mayores de 14 años, salvo en eventos especiales. También se prohíbe ropa con lenguaje ofensivo, ropa excesivamente rota, vestimenta que exponga demasiado el cuerpo, así como llevar prendas que se arrastren por el suelo.

También explica que la vestimenta adecuada para visitar los parques de Walt Disney World debe ser cómoda y apropiada para un ambiente familiar.

Se recomienda a los visitantes usar ropa ligera, buen calzado para caminar y consultar el clima antes de salir. Es obligatorio vestir con camisa o playera, así como calzado en todo momento dentro de los parques.