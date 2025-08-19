Ya se acerca el frío por ahí y lo único que pide ese momento es celebrar con el calor de tus seres queridos desde un lugar especial y mágico.

Walt Disney World Resort se prepara para ofrecer el encanto de la Navidad a todos sus visitantes con el regreso de viejas tradiciones, así como la llegada de atracciones rediseñadas para la nueva generación de niños y jóvenes.

“Si no fueron en verano, ya pueden empezar a planificar en estas Navidades, porque ya desde el 1 de noviembre se quitan las calabazas, ponemos todos los arbolitos, guirnaldas y las luces, y comenzamos con toda la celebración”, expresó la gerente de relaciones públicas de Walt Disney World Resort, Sarah Domenech, quien visitó la sala de redacción de Primera Hora para hablar sobre las diversas actividades que habrá desde los distintos parques de diversiones del estado de Florida.

¿Cuáles son los eventos que se darán en el “lugar más feliz del mundo”?

Unas de las festividades que regresa del 7 de noviembre al 21 de diciembre será el “Mickey’s Very Merry Christmas Party”, un evento, con boleto especial en noches selectas, en Magic Kingdom, donde sus espectadores podrán disfrutar de un desfile con Santa Claus, quien llegará acompañado de los conocidos personajes de Disney en sus mejores atuendos festivos.

“Este evento también contará con un espectáculo de fuegos artificiales protagonizado por Minnie Mouse, así como galletitas y chocolate caliente alrededor del parque”, destacó Domenech.

Otro evento que volverá desde el 8 de noviembre hasta el 22 de diciembre será el Disney Jollywood Nights en Hollywood Studios, donde los visitantes, con un boleto especial, podrán vivir el glamur de un desfile de alfombra roja junto algunos de los personajes de este universo, al igual que un espectáculo de fuegos artificiales y una presentación de Navidad estelar con los legendarios “Muppets”.

Domenech resaltó que para aquellos aficionados a la historia y cultura, tendrán la oportunidad de sumergirse al International Festival of the Holidays en el parque EPCOT del 28 de noviembre hasta el 30 de diciembre.

“Todos nuestros visitantes van a poder ver cómo se narra la Natividad en el Candlelight Processional, y ver cómo en otros países celebran la Navidad desde los distintos pabellones”, indicó la gerente de relaciones públicas.

Otros eventos que el público podrá gozar durante esta temporada será el Olaf’s Holiday Scavenger Hunt, donde los interesados podrán embarcarse en un alegre recorrido para encontrar al jocoso muñeco de nieve de “Frozen” en 13 ubicaciones distintas alrededor de EPCOT, así como el Holiday Cookie Stroll, donde los presentes podrán comprar cualquiera de las cinco galletas en las ubicaciones oficiales, coleccionar los sellos correspondientes para su Festival Passport, y canjearlos por una sorpresa especial.

Otro evento que también regresa para esta Navidad es el Living with the Land – Glimmering Greenhouses, donde la clásica atracción se transforma en un brillante recorrido por invernaderos, con luces navideñas resplandecientes y decoración deslumbrante que llenará a visitantes niños, jóvenes y adultos de asombro y admiración, despertando la magia de la infancia.

Verano activo en Disney

Domenech compartió con Primera Hora que aquellos que no han tenido la oportunidad de disfrutar del Walt Disney World Resort podrán disfrutar de una serie de ofertas que estrenaron a mediados de julio.

Uno de ellos es el Disney Starlight, un desfile nocturno en Magic Kingdom que cuenta, por primera vez, con las nuevas carrozas dedicada a las películas “Coco” y “Encanto”, llevando la esencia mexicana y colombiana al encantador parque de diversiones.

“Millones de luces van a estar en este desfile, así que estamos emocionados de ver esto”, aseguró la ejecutiva.

El público también disfrutará de la reapertura de diversas atracciones, como “Test Track” en EPCOT, que se reimaginó con la generación Z y los avances tecnológicos de hoy día en mente, así como el regreso del espectáculo “The Little Mermaid: The Musical Adventure” en Hollywood Studios, que no tenía su puesta en escena desde la pandemia del COVID-19.

“A finales de mayo también abrimos el show nuevo de Disney Villains: Unfairly Ever After, donde los antagonistas denuncian que todo el mundo los trata mal y ellos están reivindicándose ante la audiencia", resaltó.

Vienen cambios

La relacionista informó a este medio que otra atracción que tendrá un cambio significativo será en The Tree of Life del Disney’s Animal Kingdom, donde pronto se revelará el nuevo espectáculo “Zootopia: Better Zoogether!” donde anteriormente se encontraba “It’s Tough to be a Bug!”, que estuvo en el parque por más de 25 años.

Para los próximos años, el “Rock N’ Roller Coaster Starring Aerosmith” en Hollywood Studios cerrará sus puertas luego de 27 años de función para convertirse en una machina alusiva a los “Muppets”, mientras que Disney’s Animal Kingdom contará con otras ofertas, como una atracción nueva de Indiana Jones, además de la nueva área “Tropical Americas”, que contará con la casita del filme “Encanto”.

“Esta área será sumamente importante porque tendremos toda representación latinoamericana en decoraciones, estructuras, de todo”, resaltó Domenech, quien aseguró que estas atracciones vendrán en un futuro cercano, así como una nueva área temática inspirada en los villanos de Disney en Magic Kingdom, y una nueva machina de “Cars” en el área de “Adventureland”.