El icónico castillo de Cinderella, el emblema de Magic Kingdom en Walt Disney World Resort (Florida), está a punto de transformarse nuevamente con un rediseño en sus colores.

La noticia se dio a conocer durante el evento Destination D23, donde Disney reveló que la estructura estrenará una nueva paleta de colores inspirada en la apariencia clásica del castillo cuando debutó en 1971, según informó Walt Disney World Resort el domingo.

El diseño incluirá tonos de gris, crema, azul y destellos dorados, inspirado en la apariencia clásica del castillo cuando debutó en 1971. ( Disney / Suministrada )

El diseño incluirá tonos de gris, crema, azul y destellos dorados que resaltarán la estructura de 189 pies de altura.

“Por más de 50 años, los colores han sido cuidadosamente elegidos para reflejar el sol de Florida, combinando azules intensos, tonos cálidos y dorados radiantes. Los acabados han sido seleccionados con esmero para garantizar que permanezcan vibrantes y profundos con el paso del tiempo”, destacó la compañía en su comunicado.

Disney utiliza pinturas sometidas a pruebas de rayos UV y resistencia climática, aplica recubrimientos de alto rendimiento —los mismos que se usan en autos— en áreas difíciles de alcanzar, y combina variaciones de brillo que dan realismo a las piedras y resplandor a los techos.

El castillo recibió previamente una actualización estética con motivo del 50 aniversario de Walt Disney World, que incluyó colores más vivos, como el rosado. ( Suministrada / Disney / Matt Stroshane )

El castillo ya había recibido una actualización estética para la celebración del 50 aniversario de Walt Disney World, en la que se presentaron colores más brillantes, como el rosado.

Aunque todavía no se ha anunciado la fecha del inicio de los trabajos de pintura, la empresa adelantó que pronto compartirá detalles sobre el proceso.