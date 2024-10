La rápida respuesta de extraños y empleados de Walt Disney World en Florida lograron salvarle la vida a un niño de cinco años que se desmayó mientras estaba montado en una atracción del parque temático Epcot.

El hijo de Christine y Ernesto Tagle, Ernesto III, se desmayó el sábado pasado en la montaña rusa Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind. Su mamá, que estaba sentada detrás de él, se dio cuenta que algo pasaba cuando no le sintió su pulso, según reportó FOX 35.

“Estaba gritando, golpeándolo y diciendo que algo estaba mal”, rememoró Christine.

Ernesto no respiraba y empezó a tener convulsiones, según contó su papá en Instagram.

Christine “inició la reanimación cardiopulmonar junto con compresiones torácicas. Pudimos encontrar a otra pareja que nos ayudó a lograr que nuestro hijo volviera a respirar. Gracias a Melissa Lynn Peters y Terry. Estamos eternamente agradecidos. Ernesto recibió una descarga con un desfibrilador y fue trasladado a la sala de emergencias, donde el personal médico pudo estabilizarlo”, relató su padre.

El pequeño fue trasladado en helicóptero al hospital AdventHealth Orlando. “Lo desconocido era la parte más difícil”, confesó el progenitor.

Sin que sus padres lo superan, Ernesto sufría de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (CPVT, en inglés), una rara condición hereditaria del corazón que causa arritmias en periodos de emoción extrema.

Ernesto requirió cirugía y que le implantaran un desfibrilador automático.

“Me alegra decir que Ernesto está bien después de la cirugía, sin signos de daño cerebral ni cardíaco. Aún mejor, este guerrero ya está en casa y ya está pidiendo montar su motocicleta”, dijo el padre. “Eres nuestro niño milagro”.