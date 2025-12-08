Orlando. Los cambios que Disney hizo a un programa popular que permite a personas con discapacidades calificadas evitar filas largas en sus parques temáticos de California y Florida son demasiado restrictivos, según alegan fans con discapacidades en una demanda federal y una propuesta de accionistas que buscan ampliar la elegibilidad.

La disputa sobre quién puede saltarse filas extensas en las atracciones debido a sus discapacidades marca la lucha más reciente de Disney por acomodar a visitantes con discapacidades mientras intenta frenar abusos del pasado. Pero algunos fanáticos de Disney dicen que la compañía ha ido demasiado lejos y que no tiene derecho a determinar quién es considerado discapacitado.

“Esto no está bien. Esto no es lo que Walt y Roy hubieran querido”, dijo Shannon Bonadurer, en referencia a los hermanos Disney, fundadores del imperio del entretenimiento. A pesar de no poder esperar largos periodos bajo el sol debido a que usa una bolsa de ileostomía, Bonadurer fue rechazada para el pase del programa de discapacidad.

En un comunicado, Disney dijo que está comprometida a ofrecer una gran experiencia a todos los visitantes, particularmente a aquellos con discapacidades que puedan requerir adaptaciones especiales.

Aquí un vistazo a los cambios en las políticas para visitantes con discapacidades en los parques Disney:

¿Qué es el programa de discapacidad?

El programa Disability Access Service, o DAS, permite a quienes tienen el pase —y a sus familiares inmediatos— hacer una reserva en línea para una atracción mientras están en el parque y luego entrar por una fila expedita que suele tardar unos 10 minutos cuando llega su turno. Los visitantes con DAS nunca tienen que esperar en las filas regulares, que en las atracciones más populares pueden durar dos horas o más.

El programa DAS comenzó en 2013 en respuesta a abusos previos: algunos “guías” con discapacidades cobraban dinero —a veces cientos de dólares— a visitantes sin discapacidades para acompañarlos y permitirles saltar las filas. Disney afirma que el programa necesitaba cambios porque se cuadruplicó. Antes de los cambios del año pasado, el porcentaje de visitantes con pases DAS aumentó de alrededor de 5% a 20% en la última docena de años “y no mostraba señales de desacelerar”, dijo la compañía en documentos judiciales.

Los parques Disney ofrecen otras adaptaciones para visitantes con discapacidades, como mapas en braille, dispositivos que ayudan a trasladar personas de sillas de ruedas a los asientos de las atracciones, áreas tranquilas y servicios de interpretación en lenguaje de señas en algunos espectáculos en vivo. También permiten ciertos animales de servicio en atracciones y autorizan a algunos visitantes con discapacidades a salir de una fila y reunirse con su grupo antes de abordar.

¿Quién califica ahora?

Disney redujo el alcance de personas elegibles: ahora se centra mayormente en visitantes que, “debido a una discapacidad del desarrollo como el autismo o similar”, tienen dificultades para esperar en una fila larga. Bajo los cambios, los visitantes que soliciten un pase DAS deben ser entrevistados por videollamada por un empleado de Disney y un profesional médico contratado, quienes determinarán si la persona es elegible. Quienes mientan pueden ser vetados de los parques.

Algunas personas con discapacidades que han sido rechazadas dicen que la nueva política es demasiado restrictiva. No solo se le negó el pase a Bonadurer, sino también a su hijo de 25 años, quien es ciego y tiene parálisis cerebral y autismo.

“Están determinando si eres lo suficientemente discapacitado”, dijo Bonadurer, asesora de viajes profesional de Michigan. “Me encantaría esperar en la fila como todos los demás, y a mi hijo también, ya que eso significaría que tiene una vida normal. Pero no es nuestro caso y, lamentablemente, necesitamos adaptaciones.”

Disney sostiene que la Ley de Estadounidenses con Discapacidades no exige el mismo trato para todas las personas con diferentes tipos de discapacidades. La empresa ofrece alternativas para quienes no cumplen con los criterios del nuevo DAS, según explicó en documentos presentados ante un tribunal federal de California.

“Por ejemplo, en un cine lleno, una persona que usa silla de ruedas podría tener derecho a un asiento prioritario incluso si llega poco antes de que empiece la película, mientras que una persona sorda solo tendría derecho a un asiento con subtítulos cerrados”, dijo la compañía.

En el principal parque competidor de Disney, Universal, los visitantes con discapacidades pueden obtener filas más cortas si presentan una tarjeta emitida por una junta internacional que certifica accesibilidad.

¿Qué sigue?

Una propuesta de accionistas presentada en nombre de DAS Defenders, un grupo de fans de Disney que se oponen a los cambios, solicita que la compañía encargue el próximo año una revisión independiente de sus políticas de discapacidad y haga públicos los resultados. La propuesta sostiene que la modificación del programa DAS ha contribuido a una baja en la asistencia a los parques.

Los abogados de Disney dijeron a la Comisión de Bolsa y Valores en una carta enviada en noviembre que la compañía pretende bloquear la propuesta antes de la reunión de accionistas de 2026, diciendo que era falsa y engañosa respecto a las razones de la baja en asistencia, que la empresa atribuyó a huracanes. También argumentaron que la propuesta equivale a microgestionar operaciones diarias.