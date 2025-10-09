Entradas para parques de Disney superarán los $200 en fechas clave
La diversión se pone más cara.
Si estabas pensando en ir a Walt Disney World en Orlando, Florida, prepárate: algunos boletos para los parques temáticos superarán los $200 durante la temporada navideña de 2026.
Fechas clave como el fin de semana de Acción de Gracias y la semana de Navidad tendrán entradas más caras: un boleto para Magic Kingdom costará $209 y para Hollywood Studios $204, antes de impuestos, según el portal web del complejo turístico.
La compañía confirmó a Reuters que los precios para esos días festivos del 2026 sobrepasarán el actual tope de $199.
Por ejemplo, para una familia de cuatro, entrar a Magic Kingdom el 25 de diciembre de 2026 costará $890.36. Y ojo, eso no incluye la entrada a otros parques, el Disney PhotoPass ni el Lightning Lane para evitar las largas filas.
“Nuestro compromiso de crear experiencias mágicas para todos sigue siendo el corazón de lo que hacemos, y eso nunca cambiará”, expresó Disney en declaraciones escritas enviadas a Reuters.
El resto del año se pueden conseguir boletos a partir de $119, particularmente en agosto y septiembre. Recuerda que Disney ajusta los precios según la demanda y el parque que quieras visitar.
