Una mujer de unos 60 años murió tras montar la atracción Haunted Mansion en el parque temático Disneyland, en California, informó la Policía de Anaheim.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 p.m. del lunes, hora local, cuando la mujer que acababa de montarse en la atracción no respondía, según Fox News.

El personal de seguridad de Disneyland le brindó reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los paramédicos, y la mujer fue declarada muerta en un hospital.

Las autoridades indicaron que no se encontraron problemas operativos en la atracción, que reabrió poco después del incidente.

La Policía señaló que la muerte parece ser de origen médico, y se realizará una autopsia para determinar la causa oficial del fallecimiento.

Haunted Mansion es una atracción clásica de Disneyland y otros parques Disney que ofrece una experiencia de casa embrujada. Los visitantes recorren habitaciones llenas de efectos especiales, animatrónicos y trucos visuales que crean la ilusión de fantasmas y fenómenos paranormales, combinando sustos suaves, humor y música.

La versión original de Haunted Mansion en Disneyland abrió sus puertas en 1969.