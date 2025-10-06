La montaña rusa Stardust Racers en Epic Universe, el nuevo parque temático de Universal Orlando Resort en Florida, volvió a operar durante todo el domingo, registrando tiempos de espera de hasta dos horas tras su reapertura el sábado por la noche, informó WESH 2 News.

La reapertura ocurre poco más de dos semanas después de la muerte del puertorriqueño Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años.

El 17 de septiembre, Rodríguez Zavala se montó en Stardust Racers junto a su novia. Al finalizar el recorrido, se encontraba inconsciente y posteriormente falleció. La autopsia determinó que la causa de la muerte fueron múltiples heridas por impacto contundente y clasificó el fallecimiento como un accidente. No obstante, su familia y abogados sostienen que sufrió varios golpes en la cabeza.

PUBLICIDAD

Tras la tragedia, Universal Orlando Resort actualizó los letreros sobre los requisitos físicos para montar la atracción, como adelantó Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones del complejo.

“Incluso en otras atracciones, definitivamente había advertencias más estrictas sobre cualquier cosa que pudiera agravarse debido a la atracción, indicando que no debías subirte”, dijo la visitante Charlestyn Johnson a WESH.

9 Fotos Kevin Rodríguez Zavala murió la pasada semana tras visitar el nuevo parque, Epic Universe.

La familia de Rodríguez Zavala había solicitado públicamente que la montaña rusa permaneciera cerrada hasta que concluyeran todas las investigaciones y se comprendieran mejor las causas de su muerte. Además, aseguran que su fallecimiento no estuvo relacionado con su discapacidad espinal de nacimiento.

Epic Universe abrió sus puertas al público el 22 de mayo. Stardust Racers es una montaña rusa de doble lanzamiento que alcanza velocidades de hasta 62 millas por hora y alturas de 133 pies. Es considerada una de las más rápidas e innovadoras del parque.