Orlando, Florida. Universal Orlando Resort planea reabrir su atracción Stardust Racers en Epic Universe, más de dos semanas después de que un puertorriqueño de 32 años muriera por lesiones por impacto contundente tras subirse a la montaña rusa de alta velocidad.

Se actualizarán los letreros para reforzar las advertencias existentes y los requisitos de elegibilidad, con el fin de ayudar a los visitantes a decidir si deben subir a la montaña rusa de doble lanzamiento, que alcanza velocidades de hasta 62 mph, dijo Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones de Universal Orlando Resort, en un memorando dirigido a los trabajadores el viernes. La atracción reabrirá el sábado.

La familia de Kevin Rodríguez Zavala había solicitado públicamente a Universal que no reabriera la atracción hasta que concluyeran todas las investigaciones y tuvieran una mejor comprensión de cómo murió. El médico forense del área de Orlando determinó que la causa de la muerte fueron múltiples lesiones por impacto contundente y dijo que la forma de la muerte fue accidental. El informe completo de la autopsia no ha sido hecho público.

Zavala tenía una discapacidad espinal de nacimiento y utilizaba una silla de ruedas, pero los abogados de su familia afirmaron que su discapacidad no causó su muerte el 17 de septiembre.

Irwin dijo que la atracción en el nuevo parque temático de Universal fue sometida a una revisión operativa y técnica exhaustiva que confirmó que los sistemas funcionaban correctamente y que los empleados de Universal siguieron los procedimientos adecuados. El fabricante del sistema de la atracción y un experto independiente en ingeniería de montañas rusas también realizaron pruebas en el sitio que respaldaron los hallazgos de Universal, agregó.

Por otro lado, una mujer demandó a Universal Orlando Resort la semana pasada, alegando que resultó herida en la atracción, que según ella la sacudió violentamente y golpeó su cabeza contra el reposacabezas del asiento. Los abogados de la familia de Zavala dijeron esta semana que otras personas se han comunicado con ellos con historias similares sobre la atracción, que abrió oficialmente en mayo con el debut del nuevo parque temático.