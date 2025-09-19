Una testigo que aseguró que se encontraba en la montaña rusa Stardust Racers al mismo tiempo que Kevin Rodríguez Zavala, el puertorriqueño que falleció tras montarse en la atracción de Universal Orlando Resort, relató a News 6 los momentos de pánico que se vivieron en medio de la tragedia.

María Fernández, quien se encontraba de vacaciones en el parque, dijo que cuando la montaña rusa terminó, una joven comenzó a gritar por ayuda.

“Cuando estaba en la atracción, el recorrido terminó, y una chica empezó a decir: '¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!’. La chica estaba gritando y no entendíamos qué estaba pasando", contó la colombiana.

Al parar la montaña rusa, el personal de seguridad comenzó a desalojar a los pasajeros, agregó.

“Cuando me salí de la atracción, vi al muchacho desmayado, no sé si estaba muerto, pero creo que sí, con sangre, la pierna estaba como rota y el cinturón estaba puesto”, explicó.

“Creo que tuve un ataque de pánico. Estaba llorando. Fue horrible”, dijo.

Fernández comentó que durante el recorrido en la montaña rusa todo estuvo en orden hasta que se detuvo al finalizar y escuchó los gritos. Dijo que estaba sentada en la primera fila.

Rodríguez Zavala, de 32 años, murió de manera accidental a causa de lesiones por impacto contundente, según la autopsia. Su familia organizó una recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los gastos fúnebres.

Stardust Racers es una montaña rusa en Epic Universe, el nuevo parque temático de Universal en Orlando. La montaña rusa alcanza velocidades de hasta 62 millas por hora y alturas de 133 pies.

Desde que Epic Universe abrió en mayo, se han registrado tres incidentes, según The Associated Press.