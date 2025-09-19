Un hombre que quedó inconsciente tras montarse en una montaña rusa en el nuevo parque de Universal Orlando Resort murió a causa de lesiones por impacto contundente, informó el jueves un médico forense.

Joshua Stephany, médico forense del área de Orlando, determinó que la muerte fue accidental tras realizar una autopsia. El comunicado de Stephany no mencionó detalles sobre las lesiones, incluyendo en qué parte del cuerpo se encontraron.

El hombre, identificado como Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, fue hallado inconsciente después de montarse en la montaña rusa de Epic Universe el miércoles, informó la Oficina del Sheriff del condado Orange en Orlando. Fue trasladado a un hospital, donde se declaró su fallecimiento.

Rodríguez Zavala era puertorriqueño, según Telemundo. Su familia organizó una recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los gastos fúnebres.

Dennis Speigel, director ejecutivo y fundador de la firma consultora International Theme Park Services, calificó la conclusión de la autopsia como “bastante sorprendente” y dijo que plantea más preguntas de las que responde.

“¿Fue en la cabeza o en el pecho? ¿Se estaba golpeando? ¿Estaba bien sentado en su asiento?”, cuestionó Speigel. “¿Fue un accidente causado por la atracción o por algo que él hizo?”.

La oficina del médico forense no respondió a un correo electrónico en el que se pedían más detalles sobre las lesiones.

La montaña rusa involucrada fue Stardust Racers, confirmaron funcionarios de Universal en un comunicado. En la página web del complejo se describe como “una montaña rusa de doble lanzamiento, impresionante, que alcanza velocidades increíbles de hasta 62 mph (100 kph)”.

“Estamos devastados por este trágico suceso y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del huésped”, señaló un portavoz de Universal Orlando Resort en un comunicado. “Estamos cooperando plenamente con el condado Orange y con la investigación en curso. La atracción permanece cerrada”.

Desde que Epic Universe abrió en mayo, se han registrado tres incidentes.

Tras la publicación de la autopsia, Universal indicó que no podía hacer más comentarios aparte de su declaración anterior debido a la investigación en curso.

Universal abrió el parque Epic Universe en mayo. Cuenta con cinco áreas temáticas y un hotel de 500 habitaciones.

Es el primer parque temático importante y tradicional que se abre en Florida desde 1999, cuando debutó Universal Islands of Adventure, aunque Universal inauguró un parque acuático temático en Orlando, Volcano Bay, en 2017.

La apertura de Epic Universe elevó a cuatro el total de parques en el complejo de Florida, incluyendo Universal Studios.

Los parques temáticos más grandes de Florida están exentos de inspecciones estatales de seguridad, a diferencia de recintos más pequeños y ferias. En cambio, los parques más grandes, como Walt Disney World y Universal, realizan sus propias inspecciones y cuentan con sus propios protocolos, pero deben informar al estado sobre cualquier lesión o muerte.

En el segundo trimestre de este año, hubo una docena de reportes de Disney World, Universal y SeaWorld Orlando. Estos iban desde una mujer de 78 años que quedó inconsciente en un carrusel apto para niños en SeaWorld, hasta una mujer de 87 años con una condición preexistente que perdió el conocimiento después de subir a la atracción Dinosaur en Disney’s Animal Kingdom.

Desde que Epic Universe abrió en mayo, se han registrado tres incidentes. En mayo, un hombre de 63 años con una condición preexistente sufrió mareos y “un estado alterado de conciencia”, y una mujer de 47 años con una condición preexistente presentó “alteraciones visuales” y entumecimiento tras subir a la montaña rusa Stardust Racers, en días distintos. Además, un hombre de 32 años experimentó dolores en el pecho después de subir a la atracción Hiccup’s Wing Gliders, según el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.