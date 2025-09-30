Orlando. Varias personas se han comunicado con la familia del puertorriqueño de 32 años que murió hace dos semanas por lesiones de impacto contundente mientras montaba la nueva montaña rusa Stardust Racers en el parque temático Epic Universe de Universal Orlando Resort, informó este martes el abogado de la familia.

Entre quienes han contactado a la familia de Kevin Rodríguez Zavala y a la oficina del abogado Ben Crump desde su fallecimiento el 17 de septiembre, figura una mujer que aseguró haber perdido el conocimiento y sufrido lesiones en el cuello y la columna poco después de que la atracción abriera en mayo, explicó Crump durante una conferencia de prensa en Orlando.

La mujer se comunicó con la familia de Zavala a través de una página de GoFundMe y les contó lo que había vivido en la atracción.

“Todo lo que queremos son respuestas sobre la muerte de mi hijo”, expresó la madre de Zavala, Ana Zavala, mediante un intérprete en la conferencia del martes. “Queremos esas respuestas para poder honrarlo. Queremos esas respuestas para poder tener algo de paz. Es sumamente difícil perder a un hijo y no le deseamos este dolor a nadie”.

La montaña rusa de doble lanzamiento alcanza velocidades de hasta 62 mph (100 km/h) y debutó oficialmente en mayo, cuando Universal Orlando Resort abrió al público su parque más nuevo.

Una portavoz de Universal no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.

La familia de Kevin Rodríguez Zavala indicó que él tenía una discapacidad espinal de nacimiento y usaba silla de ruedas, pero que eso no provocó su muerte. ( Fotocaptura )

De forma separada, una mujer del centro de Florida demandó a Universal la semana pasada alegando que sufrió lesiones en la misma atracción. Sandi Streets dijo que su cabeza se sacudió violentamente y se golpeó contra el reposacabezas del asiento en abril, antes de la apertura oficial del parque, lo que le provocó lesiones permanentes, según la demanda.

Crump cuestionó qué hizo Universal tras recibir reportes de la mujer y de otras personas que afirmaron haberse lesionado en la montaña rusa.

“Ella les dijo que tenían que hacer algo al respecto porque alguien iba a resultar gravemente herido o, peor aún, iba a morir”, afirmó Crump. “Les advirtió, y ella creía que los empleados ya sabían que había problemas con esta atracción. Entonces queda la pregunta: ¿qué hizo Universal al respecto?”.

En el caso de Zavala, el médico forense del área de Orlando dictaminó que la causa de muerte fueron múltiples lesiones de impacto contundente y señaló que la forma de muerte fue accidental.

Karen Irwin, presidenta de Universal Orlando Resort, dijo en una nota a los empleados poco después del fallecimiento de Zavala que las investigaciones internas mostraron que los sistemas de la atracción funcionaban con normalidad, el equipo estaba intacto y los trabajadores siguieron los procedimientos adecuados. Investigadores del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida también indicaron que sus hallazgos iniciales coincidían con los del parque temático.

9 Fotos Kevin Rodríguez Zavala murió la pasada semana tras visitar el nuevo parque, Epic Universe.

Crump señaló que su equipo pedirá una mayor supervisión gubernamental sobre grandes corporaciones como Universal y Disney. Los parques temáticos más grandes de Florida están exentos de inspecciones estatales de seguridad, a diferencia de ferias y recintos más pequeños. En su lugar, parques como Walt Disney World y Universal realizan sus propias inspecciones y protocolos, pero deben reportar al estado cualquier lesión o muerte.

Desde la apertura de Epic Universe en mayo, se han reportado tres incidentes en sus atracciones. Ese mes, un hombre de 63 años con una condición preexistente sufrió mareos y “un estado de conciencia alterado”, y una mujer de 47 años con una condición preexistente presentó una “alteración visual” y entumecimiento después de subir a la montaña rusa Stardust Racers, en días distintos. Un hombre de 32 años experimentó dolores en el pecho tras montarse en la atracción Hiccup’s Wing Gliders, según el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

“Creemos que hubo señales de advertencia de que había algo mal con el diseño de esta atracción y que intentaron culpar a las víctimas”, dijo Crump.

La familia de Zavala indicó que él tenía una discapacidad espinal de nacimiento y usaba silla de ruedas, pero que eso no provocó su muerte.

“Si creían que las personas con discapacidad no debían subir a esta montaña rusa, entonces ¿por qué lo ayudaron a montarse?”, cuestionó Crump. “Ahora no pueden justificar esto intentando culpar a la víctima”.

Crump pidió que cualquier persona que haya resultado herida en la atracción se comunique con su oficina, así como quienes fueron testigos de lo ocurrido ese día.