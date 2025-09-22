La presidenta y directora de Operaciones de Universal Orlando Resort, Karen Irwin, se expresó sobre la muerte de Kevin Rodríguez Zavala, el puertorriqueño de 32 años que murió tras montarse en la montaña rusa Stardust Racers del parque temático Epic Universe.

En una carta que dirigió a los empleados, Irwin aseguró que la atracción funcionó como debía antes del trágico incidente. La carta fue obtenida por News 6.

“Nuestros hallazgos internos hasta la fecha confirman que los sistemas de la atracción funcionaron como se esperaba, el equipo estaba intacto al inicio del recorrido, durante toda la duración del viaje y al regresar el vehículo de la atracción a la estación, y nuestros miembros del equipo siguieron los procedimientos", afirmó Irwin.

“La atracción permanece cerrada mientras continuamos con un proceso exhaustivo de revisión en cooperación con el fabricante registrado de la atracción. La seguridad es, y siempre será, la prioridad en todo lo que hacemos”, agregó.

Tras culminar el recorrido en Stardust Racers, Rodríguez Zavala no estaba respirando y luego falleció, según la comunicación por radio y un informe de la oficina del sheriff del condado de Orange obtenido por The Associated Press.

Personal de emergencias intentó revivir a Rodríguez Zavala en la plataforma de la montaña rusa, pero fue declarado muerto después de ser llevado a un hospital.

Rodríguez Zavala tenía una condición preexistente en la columna vertebral, usaba silla de ruedas y tomaba medicamentos, según el informe.

La autopsia determinó que Rodríguez Zavala murió de manera accidental a causa de múltiples lesiones por impacto contundente. No se revelaron detalles sobre las lesiones, incluyendo en qué parte del cuerpo se encontraban.

La familia de Rodríguez Zavala, en una publicación en GoFundMe, lo describió como “único en su clase”. Vivía en Kissimmee, Florida, una ciudad con una notable comunidad boricua.

“A pesar de las limitaciones y obstáculos que enfrentó a lo largo de su vida, Kevin los afrontó todos con gracia, fortaleza y un espíritu inquebrantable. Superó tanto, y lo hizo con una resiliencia y humildad silenciosas”, manifestó su familia.

Stardust Racers es una montaña rusa en Epic Universe, el parque temático de Universal Orlando que abrió en mayo pasado. La atracción alcanza velocidades de hasta 62 millas por hora y alturas de 133 pies.

Según la guía de seguridad de Universal Orlando, Stardust Racers está diseñada para personas que se trasladan desde sillas de ruedas. Los pasajeros deben pasar por detectores de metales y quitarse prótesis antes de montarse.

Los parques temáticos más grandes de Florida, como Disney y Universal, realizan sus propias inspecciones de seguridad, pero deben reportar al estado cualquier lesión o muerte.

Desde que Epic Universe abrió en mayo, se han registrado tres incidentes, según The Associated Press.