Tragedia en alta mar: hombre desaparece tras caer de crucero de Disney
La tripulación no logró localizarlo.
Un hombre de 73 años desapareció después de caer por la borda del crucero Disney Wonder, que navegaba rumbo a Auckland, Nueva Zelanda, informó 7NEWS.
El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 a.m. del sábado en el mar de Tasmania.
La tripulación dio la vuelta e inició la búsqueda del hombre de nacionalidad australiana, recorriendo la zona durante aproximadamente cinco horas, pero no lograron encontrarlo.
“El capitán se dirigió a los pasajeros y explicó que alguien, un pasajero, había caído por la borda... pero que no pudieron encontrarlo”, relató el pasajero Mitch Talbot al medio australiano.
“Fue bastante sombrío y un poco inquietante por el resto del día. Gran parte del personal se tomó un tiempo para recuperarse”, agregó.
El Disney Wonder, con capacidad para 1,750 pasajeros y 11 cubiertas, continuará su viaje hacia Nueva Zelanda, llegando un día después de lo programado, el 25 de noviembre. El crucero salió de Melbourne, Australia, el 20 de noviembre.