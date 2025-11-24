Un hombre de 73 años desapareció después de caer por la borda del crucero Disney Wonder, que navegaba rumbo a Auckland, Nueva Zelanda, informó 7NEWS.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 a.m. del sábado en el mar de Tasmania.

La tripulación dio la vuelta e inició la búsqueda del hombre de nacionalidad australiana, recorriendo la zona durante aproximadamente cinco horas, pero no lograron encontrarlo.

“El capitán se dirigió a los pasajeros y explicó que alguien, un pasajero, había caído por la borda... pero que no pudieron encontrarlo”, relató el pasajero Mitch Talbot al medio australiano.

“Fue bastante sombrío y un poco inquietante por el resto del día. Gran parte del personal se tomó un tiempo para recuperarse”, agregó.

El Disney Wonder, con capacidad para 1,750 pasajeros y 11 cubiertas, continuará su viaje hacia Nueva Zelanda, llegando un día después de lo programado, el 25 de noviembre. El crucero salió de Melbourne, Australia, el 20 de noviembre.