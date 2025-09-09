Un hombre enfrenta un posible cargo federal en Puerto Rico por saltar de un barco crucero anclado en San Juan y huir al mar para evitar pagar una deuda de más de 16,000 dólares por conceptos de apuestas y juegos de azar.

Según informó este martes la Fiscalía Federal en San Juan, la entidad denunció el pasado domingo a un ciudadano de nombre Jey Xander Omar González Díaz por no reportar el ingreso de más de 10,000 dólares que obtuvo fuera de Estados Unidos.

De acuerdo con el pliego acusatorio, González Díaz protagonizó el incidente en el barco crucero Rhapsody of the Seas, de la línea Royal Caribbean, en el muelle cuatro del Puerto de San Juan.

La emergencia se suscitó a eso de las 9:15 a.m. hora local, reportada por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) a los agentes de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) en la isla.

Minutos más tarde, los oficiales del CBP detuvieron a González Díaz.

El documento judicial detalla que González Díaz fue avistado por unas personas en motos acuáticas quienes lo llevaron hasta la orilla del mar para posteriormente ser detenido.

Al momento de su arresto, el imputado cargaba con un bulto con 14,600 dólares en efectivo, un bolso de mano, dos celulares y cinco identificaciones diferentes.

El agente especial que redactó la denuncia encontró que González Díaz utilizó el seudónimo ‘Jeremy Díaz’ para abordar el crucero y que, bajo ese nombre, tenía una deuda de 16,710 dólares, casi exclusivamente de actividades de casino y gastos de juegos.

El acusado zarpó de San Juan el pasado 31 de agosto y el último puerto donde estuvo fue en Barbados.

La pesquisa posteriormente confirmó que ‘Jeremy Díaz’ es Jeremy Omar González Díaz, presunto hermano del ahora imputado, y quien está encarcelado en la Cárcel Federal de Guaynabo desde enero del 2025 por un caso de narcotráfico y posesión de armas.

El pliego resalta además que González Díaz, mientras era procesado por el CBP, dijo a los agentes federales que brincó del barco presuntamente porque no quería reportar el dinero al entender que le cobrarían impuestos.

González Díaz, sin embargo, quedó libre bajo fianza mientras el caso se atiende en la corte.