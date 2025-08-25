El pastor boricua Isaías Pagán compartió hoy un video desde la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Cozumel, México, donde reveló que ha mostrado mejoría tras sufrir un edema pulmonar y una falla cardíaca mientras estaba de viaje en crucero.

“Este video lo quise hacer para que todos supieran mi mejoría. Ya estamos un poco mejor; aquí estamos todavía en intensivo, pero sabemos que en el nombre del Señor todo va a salir bien. Dios tiene el control y agradezco mucho a todo mi Puerto Rico que amo”, dijo Pagán, líder de la Iglesia Avivamiento Internacional en Vega Baja.

PUBLICIDAD

Relacionadas Pastor de Vega Baja sufre emergencia de salud en México

“Sigan orando, pronto estaré en la isla”, dijo esperanzado. “Estamos en Cozumel, una tierra que no conocemos, pero con su ayuda vamos adelante”.

Pagán agradeció la ayuda económica que ha recibido tras la grave emergencia médica, para la cual se lanzó una campaña en GoFundMe. La familia no contaba con seguro de viaje.

El pastor comenzó a sentirse mal en el crucero y, tras recibir atención médica a bordo, tuvo que ser trasladado a México para un tratamiento más completo.

Además de ser ministro, Pagán también es cantante y, por más de una década ha lanzado varios temas en la plataforma YouTube, así como cinco producciones musicales bajo su nombre.