Un viaje familiar en crucero se convirtió en una emergencia vital para el pastor puertorriqueño Isaías Pagán.

Y es que Pagán, quien lidera la Iglesia Avivamiento Internacional en Vega Baja, sufrió una endemia pulmonar e insuficiencia cardiaca cuando el crucero estaba anclado en México.

La urgencia lo obligó a buscar servicios médicos en México, pero al no tener seguro de viaje, los costos para su tratamiento son onerosos.

Para cubrir sus gastos médicos, se busca recaudar $18,000 a través de GoFundMe. Al momento, ha recibido mitad de esta suma, unos $9,058.

“Le encontraron endemia pulmonar e insuficiencia cardiaca, estábamos de crucero en familia, cuando se empezó a sentir mal, lo llevamos al hospital del crucero, pero ya no había más remedio que transportarlo a México para que recibiera el tratamiento necesario”, lee la página.

“Al no tener seguro de viaje, es bien costoso”, continua.

El pastor Isaías Pagán ( GoFundMe )

Además de ser ministro, Pagán también es cantante y, por más de una década, ha lanzado varios temas sagrados en la plataforma YouTube, así como cinco producciones musicales bajo su nombre.

En 2005, fundó el estudio de grabación y sello discográfico Reality Musik que aún preside

Tan reciente como dos semanas, lanzó el tema “A través de todo”.