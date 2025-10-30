Una mujer de 80 años falleció en una isla remota del noreste de Australia luego de que el crucero en el que viajaba partiera sin advertir su ausencia.

El suceso ocurrió el fin de semana durante una excursión en la isla Lizard, situada cerca de la Gran Barrera de Coral, según confirmaron medios locales.

La víctima, identificada como Suzanne Rees, formaba parte de un recorrido marítimo de 60 días con un valor de $80,000. Durante una caminata, comenzó a sentirse mal y recibió la sugerencia de regresar sola al barco. Sin embargo, la embarcación zarpó sin realizar un conteo completo de los pasajeros, lo que dejó a la mujer varada en tierra.

Su hija, Katherine Rees, relató que su madre murió sola mientras intentaba regresar al crucero.

“Falta de atención y sentido común”, expresó al referirse a la actuación del personal, a quienes la familia responsabiliza por la tragedia.

Alarma tardía y búsqueda nocturna

La ausencia de la pasajera fue detectada hasta las 6:00 p.m. del sábado, varias horas después de que el grupo de buceo retornara a bordo.

Testigos señalaron que la tripulación solo verificó la presencia de quienes participaron en esa actividad y no del resto de los turistas.

Una marinera identificada como Traci Ayris, que se encontraba anclada cerca, manifestó su sorpresa por la rapidez con la que el crucero abandonó la isla. La nave había partido de Cairns el día anterior y no regresó a Lizard Island sino hasta las 2:00 a.m. del domingo, luego de confirmarse la desaparición.

Las tareas de búsqueda comenzaron pasada la medianoche con un helicóptero de rescate y siete tripulantes recorriendo senderos con linternas. El cuerpo de Suzanne Rees fue hallado horas más tarde en una zona rocosa conocida como Telstra Rock, donde había sido vista por última vez.

Investigación sobre la demora en la alerta

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) recibió el aviso oficial de desaparición a las 9:00 p.m. del sábado, y el cuerpo fue trasladado en helicóptero el lunes 27 de octubre.

Las autoridades analizan las razones del retraso en la notificación y si una respuesta más rápida habría podido evitar el fallecimiento.

Los investigadores no descartan que Rees haya sufrido una caída accidental al intentar descender por su cuenta. Por su parte, la empresa Coral Expeditions, operadora del viaje, lamentó la muerte y aseguró estar colaborando con la Policía de Queensland.

Su director ejecutivo, Mark Fifield, expresó condolencias a la familia y reiteró el compromiso de la compañía con las investigaciones en curso.