El pasado 11 de agosto, un turista, identificado como R. Basavaraju, fue atacado por un elefante al sur de la India, luego de que intentara acercarse para poder tomar una fotografía en la que ambos aparecieran.

La noticia fue dada a conocer por algunos usuarios a través de redes sociales, donde aseguran que la situación con el mamífero se presentó durante un recorrido guiado en un templo cercano al lugar.

De acuerdo con la información difundida en las plataformas digitales y los medios locales, el animal apareció junto a la carretera para comer algunas zanahorias que habían caído al suelo minutos antes del incidente.

Por su parte, los testigos mencionaron que el hombre se encontraba al interior de un carro esperando que el tráfico avanzara. Sin embargo, cuando el sujeto se percató de la presencia del elefante, decidió bajar del vehículo.

Si bien el mamífero parecía estar bastante tranquilo al inicio, unos segundos después, el acercamiento inesperado del turista con el dispositivo móvil en la mano, provocó la reacción agresiva del animal.

En la grabación que circula en plataformas como X (antes Twitter) o TikTok, se puede observar que el elefante, tras sentirse amenazado, empezó a perseguir a R. Basavaraju, quien por el susto tropezó y cayó al suelo.

El elefante aplastó al sujeto

Unos segundos más tarde, se observa la forma en la que el mamífero pasa por encima del hombre, dejándolo completamente tendido sobre el asfalto, sin pantalones ni ropa interior

A pesar de que el ataque del animal fue bastante violento, las personas que se movilizaban por el lugar lograron poner a salvo al hombre mientras solicitaban ayuda médica por teléfono.

Según el reporte de las autoridades, el turista tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de la zona, debido a que presentaba heridas graves que necesitaban atención profesional.

A pesar de la complejidad de sus lesiones, la Policía le notificó que debía pagar una multa de 285 dólares, por invadir el hábitat del animal y poner en peligro la integridad del mamífero.