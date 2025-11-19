Un hermanastro menor de Anna Kepner, la joven de 18 años que fue hallada muerta durante un crucero en el Caribe, podría enfrentar cargos criminales, según reveló un documento judicial, informó WESH 2.

Kepner, estudiante y porrista de la Temple Christian School en Titusville, Florida, estaba de viaje en el Carnival Horizon cuando ocurrió su fallecimiento, y el FBI sigue investigando su muerte sin divulgar resultados ni la causa.

El nuevo documento surge en el contexto del caso de divorcio de la madrastra de Kepner, quien también estaba a bordo del crucero con la joven.

Se señala que “ha surgido una circunstancia extremadamente sensible y grave en la cual la madre no podrá testificar en la audiencia por el momento”, y añade que Kepner estaba acompañada de su madrastra y los hijos menores de esta.

Además, el documento indica que se le ha informado a la madrastra que podría iniciarse un caso criminal contra uno de los hijos menores. Sin embargo, no se precisan los motivos por los cuales el menor podría enfrentar cargos ni se detallan las circunstancias de la muerte de Kepner.

El Carnival Horizon, un crucero con capacidad para casi 4,000 pasajeros, regresó a Miami en la mañana del sábado, 8 de noviembre, según lo previsto, indicó Carnival Cruise Line.

El itinerario del 2 al 8 de noviembre incluía paradas en Jamaica, Islas Caimán y México.