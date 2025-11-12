Las autoridades identificaron como Anna Kepner, de 18 años, a la joven que falleció a bordo de un crucero de Carnival el pasado fin de semana.

La Policía de Florida, a donde arribó el barco tras el incidente, confirmó la información a medios como ABC News y CNN.

Kepner, que era residente de Titusville, Florida, cursaba el último año de escuela superior. Según un comunicado difundido por su familia a ABC News, la joven planeaba unirse al Ejército de Estados Unidos una vez concluyera sus estudios, y ya había aprobado el examen de ingreso.

“Había elegido su camino profesional. Quería hacer algo que ayudara a su comunidad”, señala también la declaración familiar.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa exacta de la muerte ni si ocurrió algún incidente previo. No obstante, se informó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se unió a la investigación.