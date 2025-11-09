MIAMI. Las autoridades de Miami investigan la muerte de un pasajero que viajaba en un crucero de Carnival que regresó a esa ciudad el sábado.

Carnival Cruise Line informó que el pasajero viajaba a bordo del Carnival Horizon, un barco con capacidad para casi 4,000 pasajeros que realiza cruceros por el Caribe. El barco regresó al Puerto de Miami el sábado por la mañana, según lo previsto, indicó la compañía.

Carnival Cruise Line señaló que está colaborando con la oficina del FBI en Miami para investigar el incidente.

“Nuestra prioridad es brindar apoyo a la familia de nuestro pasajero y cooperar con el FBI”, expresó la compañía en un comunicado.

El portavoz del FBI en Miami, James Marshall, confirmó que la oficina acudió al lugar de los hechos, pero indicó que no se dispone de más información.