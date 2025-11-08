Un auto a alta velocidad que huía de la policía se estrelló contra un bar lleno de gente la madrugada del sábado, causando la muerte de cuatro personas y heridas a once, en un distrito histórico de Tampa, Florida, conocido por su vida nocturna y su afluencia turística.

Una unidad de patrulla aérea avistó el sedán plateado conduciendo de manera temeraria en una autopista alrededor de las 12:40 a. m., después de que se le viera participando en carreras callejeras en otro barrio, según informó el Departamento de Policía de Tampa en un comunicado. La Patrulla de Carreteras de Florida alcanzó el vehículo e intentó realizar una maniobra PIT, que consiste en golpear el guardabarros trasero para provocar un trompo, pero no tuvo éxito. Los agentes de la patrulla de carreteras se retiraron cuando el vehículo se dirigió a toda velocidad hacia el histórico barrio de Ybor City, cerca del centro de la ciudad, informó la policía, y finalmente el conductor perdió el control y atropelló a más de una docena de personas frente al bar Bradley’s on 7th.

Tres personas murieron en el lugar del accidente y una cuarta falleció en el hospital. Hasta la tarde del sábado, dos personas se encontraban hospitalizadas en estado crítico, siete estaban estables y dos habían sido atendidas y dadas de alta, informó la policía. Además, dos personas sufrieron heridas leves y rechazaron recibir atención médica en el lugar del accidente. “Lo ocurrido esta mañana fue una tragedia sin sentido; nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y con todos los afectados”, declaró el jefe de policía Lee Bercaw en un comunicado.

Los agentes identificaron al sospechoso como Silas Sampson, de 22 años, quien fue arrestado el sábado y se encuentra detenido en la cárcel del condado de Hillsborough. Según documentos judiciales, Sampson fue acusado de cuatro cargos de homicidio vehicular y cuatro cargos de fuga agravada con resultado de lesiones graves o muerte, todos delitos graves de primer grado. No se ha designado un abogado para Sampson que pueda hablar en su nombre.

“Toda nuestra ciudad lamenta esta pérdida”, expresó en redes sociales la alcaldesa Jane Castor, quien también fue la primera mujer jefa de policía de Tampa. Añadió que la investigación continúa.

En los últimos años, algunos estados y agencias locales han impulsado la restricción de las persecuciones a alta velocidad para proteger tanto a civiles como a agentes. Tras un aumento en el número de víctimas mortales, un estudio de 2023 financiado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos recomendó que las persecuciones fueran poco frecuentes, argumentando que los peligros suelen ser mayores que la necesidad inmediata de detener a alguien. Sin embargo, la patrulla de carreteras de Florida ha flexibilizado las restricciones sobre las persecuciones y las maniobras PIT, tácticas que el informe respaldado por el Departamento de Justicia calificó de “alto riesgo” y “polémicas”.